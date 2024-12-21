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3% انخفاض بأسعار النفط

12/21/2024 11:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار النفط تغيرات طفيفة عند التسوية، نهاية الأسبوع، مع تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عامين، وتأثير تباطؤ تقرير التضخم الذي عزز التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة العام المقبل. ورغم ذلك، أنهى النفط الأسبوع على انخفاض بنحو 3 % وسط مخاوف متزايدة بشأن نمو الطلب في 2025، خاصة في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.
أداء أسعار النفط
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات، أو 0.08 %، لتصل إلى 72.94 دولارًا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات، أو 0.12 %، لتبلغ 69.46 دولارًا للبرميل.
العوامل المؤثرة في السوق
أدى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما أثر سلبًا على الطلب.
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على النفط.
التوقعات المستقبلية
توقع بنك ((جيه بي مورجان)) انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى فائض يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا في 2025.
وزيادة الإمدادات من خارج تحالف ((أوبك+)) بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مع بقاء إنتاج ((أوبك)) عند مستوياته الحالية.
الوضع الجيوسياسي
ارتفعت كمية النفط الإيراني المخزنة على ناقلات إلى أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية التي عطلت تدفق النفط الإيراني إلى الصين، حيث يتم تخزين ثلثي النفط الإيراني على متن ناقلات قبالة الساحل الشرقي لماليزيا، ويتم غالبًا نقله إلى سفن أخرى قبل التوجه إلى موانئ صينية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو تمويل أنشطة جماعة الحوثيين في اليمن.
وتهدف العقوبات إلى تقليص تمويل إيران لأنشطتها الإقليمية.
الطلب في الصين
أشارت شركة ((سينوبك)) الصينية إلى أن واردات الصين من النفط قد تصل إلى ذروتها في 2025.
وتوقعت الشركة أن يضعف الطلب على الديزل والبنزين، وأن يبلغ استهلاك النفط في الصين ذروته بحلول 2027.
دور تحالف ((أوبك+))
يواجه التحالف ضغوطًا لضبط الإمدادات وتهدئة تقلب السوق، خاصة مع استمرار مراجعات توقعات نمو الطلب.
كما خفض التحالف توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 للشهر الخامس على التوالي.

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