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200 فرصة في استثمر بالمدينة

12/21/2024 11:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعرض في المدينة المنورة أكثر من 40 جهة 200 فرصة استثمارية في أعمال منتدى المدينة المنورة للاستثمار، والذي تنظمه غرفة المدينة المنورة تحت شعار ((استثمر في المدينة)) بالمقر الرئيسي للغرفة على مدار يومين، ويشارك بالمنتدى 18 متحدثًا، إضافة إلى عدد من البرامج وورش العمل والجلسات الحوارية، إضافة إلى المعرض المصاحب.
وتبلغ الجهات المستهدفة 10 قطاعات، تتمثل في خدمة الحج والعمرة والسياحة والزراعة والبيئة والصناعة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم، حيث يبلغ حجم استثمارات الفرص المتوقع طرحها أكثر من 57 مليار ريال سعودي.
ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشروعات التنموية والاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية للمنطقة، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاع الزراعي والقطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشروعات التنموية الكبرى.
ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.

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