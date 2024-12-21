العنابي والأبيض تعادل مثير

العنابي والأبيض تعادل مثير
التاريخ
12/21/2024 11:18:35 PM
(MENAFN
- Al Watan)
خيم التعادل الإيجابي 1 /1، على مواجهة قطر والإمارات، التي جمعتهما على إستاد جابر المبارك، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
((خليجي 26)).
سجل للعنابي أكرم عفيف ((17 ضربة جزاء))،وللأبيض يحيى الغساني ((45+1))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في البطولة.
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