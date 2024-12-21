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العنابي والأبيض تعادل مثير

12/21/2024 11:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) خيم التعادل الإيجابي 1 /1، على مواجهة قطر والإمارات، التي جمعتهما على إستاد جابر المبارك، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ((خليجي 26)).
سجل للعنابي أكرم عفيف ((17 ضربة جزاء))،وللأبيض يحيى الغساني ((45+1))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في البطولة.

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