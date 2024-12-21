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((الشورى)) يناقش اليوم مشروعي قانون بشأن ((تنظيم مهنة الصيدلة)) و((حساب احتياطي الأجيال القادمة))

12/21/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادة‭ (‬28‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصيدلية،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬98‭) ‬لسنة‭ ‬2024م،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭. ‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬تنظيم‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬الصيدليات‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتباريين‭ ‬بفتح‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬الصيدليات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬توافر‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويأتي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استكمال‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬إذ‭ ‬أعطى‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬مكانةً‭ ‬عاليةً‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وخص‭ ‬الدولة‭ ‬بتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭. ‬

وينسجم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬إذ‭ ‬تستهدف‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬وضمان‭ ‬تمويلها‭ ‬واستدامتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬المتسارع‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬ديمغرافي‭ ‬يتطلب‭ ‬زيادة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

ويسهم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمهنة‭ ‬الصيدلة،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬الصيدليات‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أدوية‭ ‬متنوعة‭ ‬وبخيارات‭ ‬أوسع،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬المناسبة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن،‭ ‬ومنتظم،‭ ‬ودون‭ ‬تأخير‭. ‬

ويدعم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيؤدي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متكاملة‭ ‬تفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعةً‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬فتزداد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الصيادلة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬المُعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬موارده،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطنين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬منهم‭ ‬بالتحديد‭.‬

حيث‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬أموال‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتطاعات‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬خام‭ ‬يتم‭ ‬تصديره‭ ‬للخارج‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬خارجيًا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الناجعة‭ ‬والمهمة‭ ‬لادخار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تتحصل‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬نتيجة‭ ‬لبيع‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ويشكل‭ ‬احتياطيًّا‭ ‬رصينًا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬عليه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬عندما‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذا‭ ‬الصندوق‭ ‬وذلك‭ ‬باستقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الاستثنائية‭ (‬جائحة‭ ‬كورونا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬واستمرارية‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬وعدم‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحيوية‭.‬

كما‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬أموال‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬يمنح‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مدارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬عالية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬زيادة‭ ‬العوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للحساب‭ ‬وتعظيم‭ ‬حجمه،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬كلما‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تفاديًا‭ ‬لأي‭ ‬اضطرابات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬تقلبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬متوقعة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

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