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أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

12/21/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬حفظا‭ ‬لأوطان‭ ‬المسلمين‭ ‬وحرماتهم‭ ‬وذبًّا‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‭ ‬ومقدساتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأعمال‭ ‬وأحبها‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إِنَّ‭ ‬فِي‭ ‬الجَنَّةِ‭ ‬مِائَةَ‭ ‬دَرَجَةٍ‭ ‬أَعَدَّهَا‭ ‬اللَّهُ‭ ‬لِلْمُجَاهِدِينَ‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‮»‬،‭ ‬وَقَالَ‭: ‬‮«‬لَغَدْوَةً‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَوْ‭ ‬رَوْحَةً،‭ ‬خَيْرٌ‭ ‬مِنَ‭ ‬الدُّنْيَا‭ ‬وَمَا‭ ‬فِيهَا‮»‬،‭ ‬وسُئل‭ ‬رسولُ‭ ‬اللهِ‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬وعليه‭ ‬وسلم‭: ‬أَيُّ‭ ‬النَّاسِ‭ ‬أَفْضَلُ؟‭ ‬فَقَالَ‭: ‬‮«‬مُؤْمِنُ‭ ‬يُجَاهِدُ‭ ‬في‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬بِنَفْسِهِ‭ ‬وَمَالِهِ‮»‬‭.‬

والرباط‭ ‬على‭ ‬الثغور‭ ‬حفظًا‭ ‬لحدود‭ ‬المسلمين‭ ‬ودفاعًا‭ ‬عن‭ ‬أوطانهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القربات،‭ ‬قالَ‭: ‬رِبَاطُ‭ ‬يَوْمِ‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬خَيْرٌ‭ ‬مِنَ‭ ‬الدُّنْيَا‭ ‬وَمَا‭ ‬عَلَيْهَا‮»‬،‭ ‬وقالَ‭: ‬‮«‬رِبَاطُ‭ ‬يَوْمٍ‭ ‬وَلَيْلَةٍ‭ ‬خَيْرٌ‭ ‬مِنْ‭ ‬صِيَامِ‭ ‬شَهْرٍ‭ ‬وَقِيَامِهِ،‭ ‬وَإِنْ‭ ‬مَاتَ‭ ‬جَرَى‭ ‬عَلَيْهِ‭ ‬عَمَلُهُ‭ ‬الَّذِي‭ ‬كَانَ‭ ‬يَعْمَلُهُ،‭ ‬وَأُجْرِيَ‭ ‬عَلَيْهِ‭ ‬رِزْقُهُ،‭ ‬وَأَمِنَ‭ ‬الْفَتَّانَ‮»‬‭.‬

والشهداء‭ ‬أحياء‭ ‬عند‭ ‬ربهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بفضله،‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬وَلَا‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَمْوَاتًا‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاءٌ‭ ‬عِنْدَ‭ ‬رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‭ (‬149‭) ‬فَرِحِينَ‭ ‬بِمَا‭ ‬آتَاهُمُ‭ ‬اللَّهُ‭ ‬مِنْ‭ ‬فَضْلِهِ‭ ‬وَيَسْتَبْشِرُونَ‭ ‬بِالَّذِينَ‭ ‬لَمْ‭ ‬يَلْحَقُوا‭ ‬بِهِمْ‭ ‬مِنْ‭ ‬خَلْفِهِمْ‭ ‬أَلَّا‭ ‬خَوْفٌ‭ ‬عَلَيْهِمْ‭ ‬وَلَا‭ ‬هُمْ‭ ‬يَحْزَنُونَ‮»‬،‭ ‬وقالَ‭: ‬‮«‬مَا‭ ‬مِنْ‭ ‬عَبْدٍ‭ ‬يَمُوتُ‭ ‬لَهُ‭ ‬عِنْدَ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬خَيْرٌ‭ ‬يَسُرُّهُ‭ ‬أَنْ‭ ‬يَرْجِعَ‭ ‬إِلَى‭ ‬الدُّنْيَا‭ ‬وَأَنَّ‭ ‬لَهُ‭ ‬الدُّنْيَا‭ ‬وَمَا‭ ‬فِيهَا،‭ ‬إِلَّا‭ ‬الشَّهِيدَ‭ ‬لِمَا‭ ‬يَرَى‭ ‬مِنْ‭ ‬فَضْلِ‭ ‬الشَّهَادَةِ،‭ ‬فَإِنَّهُ‭ ‬يَسُرُّهُ‭ ‬أَنْ‭ ‬يَرْجِعَ‭ ‬إِلَى‭ ‬الدُّنْيَا‭ ‬فَيُقْتَلَ‭ ‬مَرَّةً‭ ‬أُخْرَى‮»‬‭.‬

فالدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوطان‭ ‬المسلمين‭ ‬واجب‭ ‬مقدَّس،‭ ‬ولأجلهِ‭ ‬شُرعَ‭ ‬الجهاد‭ ‬والرباط‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬فقد‭ ‬أنعم‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬علينا‭ ‬بوطن‭ ‬آمن‭ ‬مستقر‭ ‬نعبد‭ ‬الله‭ ‬فيه،‭ ‬ونعيش‭ ‬آمنين‭ ‬مطمئنين،‭ ‬نسعى‭ ‬في‭ ‬رفعته‭ ‬ونشارك‭ ‬في‭ ‬بنائه‭ ‬ونهضته،‭ ‬وإذا‭ ‬حمي‭ ‬الوطيس‭ ‬كنا‭ ‬كلنا‭ ‬جنودًا‭ ‬مرابطين‭ ‬مدافعين‭ ‬عن‭ ‬حدوده‭ ‬ذابين‭ ‬عن‭ ‬شرفه‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬ونحن‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬فضل‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬جنودنا‭ ‬البواسل‭ ‬المرابطين‭ ‬على‭ ‬حدودنا،‭ ‬الحافظين‭ ‬لأمننا؛‭ ‬فهم‭ ‬سيف‭ ‬الوطن‭ ‬ودرعه،‭ ‬وهم‭ ‬الأعين‭ ‬الساهرة‭ ‬لحفظه،‭ ‬وقد‭ ‬قال‭ ‬رسولُ‭ ‬الله‭: ‬عَيْنَانِ‭ ‬لَا‭ ‬تَمَسُّهُمَا‭ ‬النَّارُ‭: ‬عَيْنُ‭ ‬بَكَتْ‭ ‬مِنْ‭ ‬خَشْيَةِ‭ ‬اللَّهِ،‭ ‬وَعَيْنُ‭ ‬بَاتَتْ‭ ‬تَحْرُسُ‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أيضًا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬وفارقوا‭ ‬أهلهم‭ ‬وأحبابهم‭ ‬وهم‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬بلادنا؛‭ ‬فنسأل‭ ‬الله‭ ‬سبحانهُ‭ ‬أنْ‭ ‬يتقبلهم‭ ‬في‭ ‬الشُّهداء،‭ ‬وأن‭ ‬ينزلهم‭ ‬منازل‭ ‬السعداء،‭ ‬وأن‭ ‬يجمعهم‭ ‬بالنَّبيِّينَ‭ ‬والصدّيقين‭ ‬والأتقياء،‭ ‬وحسن‭ ‬أولئك‭ ‬رفيقا‭.‬


إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية

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