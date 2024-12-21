البروفيسور الحواج ينوه بمشاركة الباحثة نجوى جناحي في المؤتمر الدولي للأعمال والتكنولوجيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد البروفيسور عبدالله الحواج، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، اعتزازه بالدور الذي يضطلع به أساتذة الجامعة وباحثوها في إثراء البحث العلمي ورفع اسم مملكة البحرين عالياً في هذا المجال.
ونوه الحواج بالمشاركة المتميزة للباحثة نجوى عبداللطيف جناحي في المؤتمر الدولي للأعمال والتكنولوجيا، الذي أقيم في جامعة أكسفورد خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2024. وقدّم لها التهاني على جهدها المتميز، متمنياً لها المزيد من العطاء في الميادين البحثية والأكاديمية.
وقدمت جناحي ورقة بحثية بعنوان «توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال للحفاظ على الهوية الوطنية للمغتربين»، والتي نالت إشادة واسعة بعد أن خضعت لتقييم لجنة تحكيم مكونة من أكاديميين مختصين في مجال التكنولوجيا. وقد عُرضت دراستها في اليوم الأول من المؤتمر، مما يعكس مستوى عاليا من البحث والدراسة.
وقد شهد المؤتمر مشاركة أكثر من ثلاثمئة دراسة بحثية من باحثين من مختلف أنحاء العالم، مما يبرز أهمية الحدث كمنصة لتبادل المعرفة والأفكار الجديدة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا. وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم لدراسة الباحثة نجوى جناحي، حيث أظهرت الورقة البحثية التي قدمتها كيفية استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الهوية الوطنية، وهو موضوع حيوي في عالم متصل بشكل متزايد.
تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الجامعة الأهلية لتعزيز البحث العلمي، حيث تسعى الجامعة إلى تشجيع طلبة الدكتوراه على الانخراط في البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية. وتُعد هذه الجهود جزءاً من رؤية الجامعة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات البحوث الأكاديمية على المستوى الدولي، وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب.
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