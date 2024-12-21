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البروفيسور الحواج ينوه بمشاركة الباحثة نجوى جناحي في المؤتمر الدولي للأعمال والتكنولوجيا

12/21/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وباحثوها‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ونوه‭ ‬الحواج‭ ‬بالمشاركة‭ ‬المتميزة‭ ‬للباحثة‭ ‬نجوى‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للأعمال‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬وقدّم‭ ‬لها‭ ‬التهاني‭ ‬على‭ ‬جهدها‭ ‬المتميز،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬البحثية‭ ‬والأكاديمية‭.‬

وقدمت‭ ‬جناحي‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬توظيف‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمغتربين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬نالت‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضعت‭ ‬لتقييم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أكاديميين‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وقد‭ ‬عُرضت‭ ‬دراستها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬والدراسة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمئة‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬من‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الحدث‭ ‬كمنصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لدراسة‭ ‬الباحثة‭ ‬نجوى‭ ‬جناحي،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متصل‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬طلبة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭. ‬وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحوث‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭.‬

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