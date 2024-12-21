خمسة قتلى وأكثر من 200 جريح في الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ماغدبورغ‭ - (‬الوكالات‭): ‬زار‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬موقع‭ ‬عملية‭ ‬دهس‭ ‬استهدفت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬سوقا‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماغدبورغ‭ (‬شرق‭) ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفل،‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬آخرين،‭ ‬داعيا‭ ‬مواطنيه‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬الرهيبة‮»‬‭. ‬وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬سعودي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬بجوار‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬دهست‭ ‬الحشد‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬مخلّفة‭ ‬وراءها‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬وضحايا‭ ‬ودماء‭. ‬

وتعهّد‭ ‬شولتس‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين،‭ ‬بأن‭ ‬تردّ‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الرهيب‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬ألمانيا‭ ‬نقاشا‭ ‬حادا‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭ ‬والأمن،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬فبراير‭. ‬وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الوسط،‭ ‬إنّه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬‮«‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬معا‭ ‬كبلد،‭ ‬أن‭ ‬نلتصق‭ ‬ببعضنا‭ ‬البعض‭.. ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬الكراهية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحدّد‭ ‬تعايشنا‭ ‬ولكن‭ ‬حقيقة‭ ‬أنّنا‭ ‬مجتمع‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬

وعبّر‭ ‬شولتس‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لمشاعر‭ ‬‮«‬التضامن‭.. ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيّد‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬أنّنا‭ ‬كألمان‭ ‬لسنا‭ ‬وحدنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الرهيبة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬الألمانية‭ ‬نانسي‭ ‬فيزر‭ ‬أنّ‭ ‬المهاجم‭ ‬المفترض‭ ‬هو‭ ‬طبيب‭ ‬سعودي‭ ‬‮«‬معاد‭ ‬للإسلام‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬مرافقتها‭ ‬المستشار‭ ‬أولاف‭ ‬سولتس‭ ‬لتفقّد‭ ‬موقع‭ ‬الكارثة‭ ‬سأل‭ ‬صحفيون‭ ‬الوزيرة‭ ‬عن‭ ‬دوافع‭ ‬المهاجم‭ ‬المفترض‭ ‬الذي‭ ‬أوقفته‭ ‬الشرطة‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم،‭ ‬فأجابت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمكنها‭ ‬تأكيده‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أنّه‭ ‬معاد‭ ‬للإسلام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬عبّر‭ ‬عنها‭. ‬

وترك‭ ‬السكان‭ ‬شموعا‭ ‬وزهورا‭ ‬وألعاب‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬يوهانسكيرشي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬تأبيني‭ ‬في‭ ‬المساء‭. ‬وفي‭ ‬الأثناء،‭ ‬بدأت‭ ‬تظهر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬الرجل‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ألمانيا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬صدمة‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬المروّع‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬سوقا‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬13‭ ‬شخصا‭. ‬

والمشتبه‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬الهجوم،‭ ‬سعودي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬لاجئ،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ساكسونيا‭ ‬أنهالت‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬عاصمتها‭ ‬ماغدبورغ‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬برلين‭. ‬والرجل‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬طالب‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬كناشط‭ ‬حقوقي‭ ‬يدعم‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‭ ‬ويصف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ملحد‭ ‬سعودي‮»‬،‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬مناهضة‭ ‬للإسلام‭ ‬بقوة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬خطاب‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬وفقا‭ ‬لمنشوراته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومقابلاته‭ ‬السابقة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬تعرب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حادثة‭ ‬الدهس‭.. ‬معبرةً‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الألماني‭ ‬وأسر‭ ‬الضحايا‭. ‬وتؤكد‭ ‬المملكة‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬نبذ‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬سعودية‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وأضافت‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬طالبت‭ ‬بتسليمه،‭ ‬لكن‭ ‬ألمانيا‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬لهذا‭ ‬الطلب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الهفوف‭ ‬بشرق‭ ‬المملكة،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬شيعي‭. ‬وبحسب‭ ‬معلومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التحذير‭ ‬خاص‭ ‬بهذا‭ ‬الشخص‭ ‬ورد‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬