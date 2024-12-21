خمسة قتلى وأكثر من 200 جريح في الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ماغدبورغ - (الوكالات): زار المستشار الألماني أولاف شولتس أمس السبت موقع عملية دهس استهدفت ليل الجمعة سوقا لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ (شرق) وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، داعيا مواطنيه إلى الوحدة في مواجهة هذه «الكارثة الرهيبة». وألقت الشرطة القبض على طبيب نفسي سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، في مكان الحادث بجوار السيارة التي دهست الحشد ليل الجمعة مخلّفة وراءها أضرارا جسيمة وضحايا ودماء.
وتعهّد شولتس الذي انضم إليه عدد من السياسيين، بأن تردّ ألمانيا «بكل قوة القانون على الهجوم الرهيب». ودعا إلى الوحدة الوطنية في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشا حادا بشأن الهجرة والأمن، مع اقتراب إجراء انتخابات في فبراير. وقال المستشار الذي ينتمي إلى يسار الوسط، إنّه من المهم «أن نبقى معا كبلد، أن نلتصق ببعضنا البعض.. وألا تكون الكراهية هي التي تحدّد تعايشنا ولكن حقيقة أنّنا مجتمع يسعى إلى مستقبل أفضل».
وعبّر شولتس عن امتنانه لمشاعر «التضامن.. من قبل العديد، العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم»، مضيفا «من الجيّد أن نسمع أنّنا كألمان لسنا وحدنا في مواجهة هذه الكارثة الرهيبة». من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنّ المهاجم المفترض هو طبيب سعودي «معاد للإسلام». وخلال مرافقتها المستشار أولاف سولتس لتفقّد موقع الكارثة سأل صحفيون الوزيرة عن دوافع المهاجم المفترض الذي أوقفته الشرطة إثر الهجوم، فأجابت أنّ «الأمر الوحيد» الذي يمكنها تأكيده حاليا «هو أنّه معاد للإسلام» وذلك استنادا إلى المواقف التي عبّر عنها.
وترك السكان شموعا وزهورا وألعاب أطفال في كنيسة يوهانسكيرشي، حيث من المقرّر إقامة حفل تأبيني في المساء. وفي الأثناء، بدأت تظهر المزيد من التفاصيل بشأن الرجل السعودي الذي أُلقي القبض عليه، فيما لا تزال ألمانيا تعاني من تأثير صدمة هذا الهجوم المروّع الذي جاء بعد ثماني سنوات من هجوم استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين وأودى بحياة 13 شخصا.
والمشتبه في تنفيذه الهجوم، سعودي وصل إلى ألمانيا عام 2006 وحصل على وضع لاجئ، كما عمل في منطقة ساكسونيا أنهالت التي تقع عاصمتها ماغدبورغ على بُعد 160 كيلومترا من برلين. والرجل الذي قدّمته وسائل الإعلام المحلية باسم «طالب»، كان قد عمل فترة طويلة كناشط حقوقي يدعم المرأة السعودية ويصف نفسه بأنه «ملحد سعودي»، وعبّر عن آراء مناهضة للإسلام بقوة، وهو ما يعكس خطاب اليمين المتطرف، وفقا لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلاته السابقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر منصة إكس امس السبت «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس.. معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. وتؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف». كشفت مصادر أمنية سعودية أن المملكة كانت قد حذرت ألمانيا من المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد، وأضافت هذه المصادر أن المملكة طالبت بتسليمه، لكن ألمانيا لم تستجب لهذا الطلب، مشيرة إلى أن الرجل ينحدر من مدينة الهفوف بشرق المملكة، وقالت إنه شيعي. وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، كان هناك نوع من التحذير خاص بهذا الشخص ورد إلى السلطات الألمانية قبل نحو عام.
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