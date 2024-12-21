الأهلي في مهمة استعادة الثقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬ضيفه‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يسعى‭ ‬فيها‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬ثقة‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬اهتزت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

وفقد‭ ‬الأهلي‭ ‬فرصة‭ ‬لعب‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ (‬الانتركونتيننتال‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬ودّع‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭. ‬نتيجة‭ ‬أعقبتها‭ ‬حملة‭ ‬غضب‭ ‬جماهيري‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ويأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬إفريقي‭ ‬يعيد‭ ‬الهدوء‭ ‬للفريق‭ ‬قبل‭ ‬الارتباطات‭ ‬المقبلة‭.‬

ويأتي‭ ‬الأهلي‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مع‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرغ،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وخسارة‭ ‬بملعبه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬من‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬العاجي‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭.‬

وسادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬معسكر‭ ‬الأهلي‭ ‬بعد‭ ‬تأكد‭ ‬جاهزية‭ ‬الرباعي‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬والظهير‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬والمغربي‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو،‭ ‬الذين‭ ‬غابوا‭ ‬عن‭ ‬المران‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬الشناوي‭ ‬من‭ ‬كدمة‭ ‬في‭ ‬الكتف،‭ ‬وكمال‭ ‬من‭ ‬جرح‭ ‬قطعي‭ ‬في‭ ‬اليد،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬وتاو‭ ‬بنزلة‭ ‬برد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الرباعي‭ ‬لمران‭ ‬الفريق‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراة‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭.‬

ويسعى‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لتأمين‭ ‬موقف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬قبل‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬لمواجهة‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬بالجزائر‭ ‬وستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

ويلعب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬رفقة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وبورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬وبالميراس‭ ‬البرازيلي‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاح‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ميامي‭.‬