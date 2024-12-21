الأهلي في مهمة استعادة الثقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (أ ف ب): يستقبل الأهلي المصري ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى فيها أصحاب الأرض إلى استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت في الأيام الأخيرة.
وفقد الأهلي فرصة لعب نهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) الأسبوع الماضي بعدما ودّع على يد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة. نتيجة أعقبتها حملة غضب جماهيري على الفريق الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأمل الأهلي في تحقيق فوز إفريقي يعيد الهدوء للفريق قبل الارتباطات المقبلة.
ويأتي الأهلي ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز على ستاد أبيدجان العاجي 4-2 بالقاهرة وتعادل سلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في جوهانسبرغ، فيما يملك شباب بلوزداد 3 نقاط من فوز خارج أرضه على ستاد أبيدجان 1-0 وخسارة بملعبه 2-1 من أورلاندو بايرتس الذي يتصدر المجموعة بخمس نقاط بعدما تعادل 1-1 في مباراة الجولة الثالثة مع الفريق العاجي في أبيدجان.
وسادت حالة من الارتياح معسكر الأهلي بعد تأكد جاهزية الرباعي الحارس محمد الشناوي والظهير عمر كمال عبد الواحد والمغربي يحيى عطية الله والجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذين غابوا عن المران لأسباب مختلفة، حيث عانى الشناوي من كدمة في الكتف، وكمال من جرح قطعي في اليد، فيما أصيب عطية الله وتاو بنزلة برد، قبل أن يعود الرباعي لمران الفريق استعدادا لمباراة شباب بلوزداد.
ويسعى السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين موقف الفريق في المجموعة قبل الخروج في الجولتين المقبلتين لمواجهة شباب بلوزداد بالجزائر وستاد أبيدجان في ساحل العاج.
ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
ويخوض الفريق المصري مباراة افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي في 15 يونيو المقبل في ميامي.
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