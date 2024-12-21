حـامـل اللـقـب يفــتـتح مـشـــواره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يفتتح‭ ‬العراق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مشواره‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬الجريح‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭.‬

ويلعب‭ ‬العراق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الصليبيخات‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ15‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭. ‬ويسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬لتأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬ومستواه‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬وصافة‭ ‬مجموعته‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

واستعد‭ ‬العراق‭ ‬بدون‭ ‬خوض‭ ‬أية‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭. ‬تدرب‭ ‬الجمعة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الإشراف‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬البصرة‭. ‬

ويعول‭ ‬كاساس‭ ‬على‭ ‬الهداف‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬وزيدان‭ ‬إقبال‭ (‬أوتريخت‭ ‬الهولندي‭) ‬ولاعب‭ ‬وسطه‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ (‬كومو‭ ‬الإيطالي‭).‬

قال‭ ‬كاساس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬التكهنات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬وأعمل‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬عدنان‭ ‬درجال‭: ‬‮«‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬فيها‭ ‬سابقا‭ ‬كانت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬بينما‭ ‬البطولات‭ ‬الحالية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ولد‭ ‬علي،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬33‭ ‬مباراة‭ ‬تعادل‭ ‬فيها‭ ‬6‭ ‬مرات‭.‬

ودخل‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوديات‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬ماليزيا‭ ‬لتعويض‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬الدوري‭ ‬اليمني‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭. ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬بالدوحة‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مسقط‭.‬

ويمتلك‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المدافع‭ ‬حمزة‭ ‬الريمي‭ (‬الطلبة‭)‬،‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬جهاد‭ ‬عبد‭ ‬الرب‭ (‬الموصل‭) ‬وناصر‭ ‬محمدوه‭ (‬زاخو‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يعول‭ ‬المدرب‭ ‬ولد‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬حمزة‭ ‬محروس‭ (‬أهلي‭ ‬صنعاء‭) ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬مصنوم‭ (‬العروبة‭ ‬السعودي‭).‬