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مواجهة الأمل بين بابكو إنرجيز1 وبابكو إنرجيز2

12/21/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬والقسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬وبابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وبعد‭ ‬تقلبات‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وتباين‭ ‬في‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬تدخل‭ ‬المسابقة‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬اللقاءات‭ ‬بمثابة‭ ‬مباريات‭ ‬كؤوس‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬لخسارة‭ ‬النقاط‭ ‬سوى‭ ‬للمتصدرين‭ ‬ألبا‭ ‬وأسري‭ ‬أو‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭. ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬يتساويان‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ولقاؤهما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬رغم‭ ‬تضاؤل‭ ‬الفرص،‭ ‬لكن‭ ‬الفائز‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬الصدارة‭ ‬لاقتناص‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لمزاحمتهم‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة‭. ‬ويدخل‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني،‭ ‬بدعم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتقديم‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬والانتصار‭ ‬فيها‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سيعمل‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬خسارة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬أسري،‭ ‬والدخول‭ ‬بشكل‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬ترتيب‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

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