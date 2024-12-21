مواجهة الأمل بين بابكو إنرجيز1 وبابكو إنرجيز2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم مباريات الأسبوع السادس والقسم الثاني من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين بابكو انرجيز1 وبابكو انرجيز2 في تمام الساعة 6:30 مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وبعد تقلبات في المنافسة وتباين في المستويات في القسم الأول تدخل المسابقة مرحلة مهمة في القسم الثاني، إذ ستكون اللقاءات بمثابة مباريات كؤوس لا مجال لخسارة النقاط سوى للمتصدرين ألبا وأسري أو الفرق الأخرى الثلاثة التي تطمح إلى الحصول على مركز متقدم على أقل تقدير. ولقاء اليوم يجمع بين فريقين يتساويان برصيد 4 نقاط لكل منهما، ولقاؤهما قد يكون الفرصة الأخيرة للبقاء في دائرة الصراع على اللقب رغم تضاؤل الفرص، لكن الفائز سيبقى في المركز الثالث على مقربة من فرق الصدارة لاقتناص أي فرصة لمزاحمتهم في الجولات المقبلة. ويدخل بابكو انرجيز2 بعد الفوز الأول في الأسبوع الماضي على فريق الكهرماء اللقاء بمعنويات مرتفعة ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني، بدعم الجهاز الفني الذي سيعمل على تحفيز اللاعبين لتقديم مواجهة قوية والانتصار فيها. في المقابل سيعمل فريق بابكو انرجيز1 على تجاوز خسارة الأسبوع الماضي أمام أسري، والدخول بشكل جديد، بعد ترتيب الأوراق من الجهاز الفني الذي ينتظر من اللاعبين مستويات أفضل لتحقيق الفوز الثاني.
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