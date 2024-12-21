انطلاق رابع جولات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أظهر‭ ‬الدراج‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬تألقا‭ ‬واضحا‭ ‬ومستوى‭ ‬فنيا‭ ‬رفيعا‭ ‬جدا‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الدراجات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬2024،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفي‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ومندوبي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬لعشاق‭ ‬ومتابعة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وخطف‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لسباق‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬ملامسة‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بزمن‭ ‬متميز‭ ‬وهو‭ ‬56‭.‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬دراجا‭ ‬يمثلون‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬نادي‭ ‬البديع،‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬إلييت‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬وأكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬للدراجات،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬الحمري‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلييت‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬01‭.‬12‭ ‬ساعة،‭ ‬وكان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬03‭.‬02‭ ‬ساعة‭.‬

وبالنتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لجميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬استحق‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلييت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬وذلك‭ ‬بمجموع‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموع‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬وفريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬23‭ ‬نقطة‭.‬

وكما‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬لفئة‭ ‬الأشبال‭ ‬لمسافة‭ ‬6‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وكانت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬والعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬ومنصة‭ ‬التتويج‭ ‬كما‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬عبر‭ ‬دراجيه‭ ‬ثامر‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬17‭.‬05‭

‬دقيقة،‭ ‬ليث‭ ‬محمد‭ ‬متروك‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬17‭.‬06‭ ‬دقيقة،‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬17‭.‬07‭ ‬دقيقة،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬المنافسات‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬وسط‭ ‬احتفالات‭ ‬وأفراح‭ ‬وابتهاجات‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأغلى‭ ‬المسابقات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭.‬