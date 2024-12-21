انطلاق رابع جولات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أظهر الدراج الواعد في عالم رياضة الدراجات الهوائية محمد حسن جواد من نادي بني جمرة تألقا واضحا ومستوى فنيا رفيعا جدا باحتلاله المركز الأول في سباق الجولة الرابعة الذي أقيم على مسار الدراجات بالمحافظة الجنوبية في السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية 2024، وجاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية والمسؤولين الاتحاد وفي اللجنة المنظمة ومندوبي الفرق المشاركة، إضافة إلى ما شهده السباق من حضور جماهيري جيد لعشاق ومتابعة هذه الرياضة.
وخطف الدراج محمد حسن جواد المركز الأول لسباق فئة الناشئين، الذي أقيم لمسافة 40 كيلومترا بعدما تمكن من ملامسة خط النهاية بزمن متميز وهو 56.25 دقيقة في ظل المنافسة الشديدة مع 17 دراجا يمثلون نادي بني جمرة، نادي البديع، «أكاديمية إلييت للدراجات» وأكاديمية إم إم إم للدراجات، وجاء في المركز الثاني الدراج عبدالعزيز صالح الحمري من أكاديمية إلييت بزمن 1.01.12 ساعة، وكان المركز الثالث من نصيب الدراج حسن عقيل ثامر بزمن 1.03.02 ساعة.
وبالنتائج النهائية لجميع المتسابقين استحق فريق أكاديمية إلييت المركز الأول على مستوى مسابقة الفرق وذلك بمجموع ترتيب اللاعبين 11 نقطة، متفوقا على فريق نادي بني جمرة الذي جاء في المركز الثاني بمجموع ترتيب اللاعبين 15 نقطة، وفريق أكاديمية إم إم إم الذي حلّ في المركز الثالث بمجموع ترتيب اللاعبين 23 نقطة.
وكما أقيم في نفس اليوم السباق الرابع لفئة الأشبال لمسافة 6 كيلومترات، وكانت المراكز الثلاثة الأولى والعلامة الكاملة ومنصة التتويج كما اعتادت عليه المسابقة من نصيب نادي بني جمرة عبر دراجيه ثامر عقيل عبدالأمير صاحب المركز الأول بزمن 17.05
دقيقة، ليث محمد متروك صاحب المركز الثاني بزمن 17.06 دقيقة، وحسين علي حسن صاحب المركز الثالث بزمن 17.07 دقيقة، وفي ختام المنافسات تفضل الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة بتتويج الفائزين وسط احتفالات وأفراح وابتهاجات الدراجين من مختلف الأندية المشاركة في واحدة من أهم وأغلى المسابقات على المستوى المحلي.
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