الاتحاد العربي يحتفي بالمشاركين في بطولة النخبة العربية للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وحضر‭ ‬الحفل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬للعبة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬برئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ورؤساء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتمنى‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬وإظهاره‭ ‬بالمستوى‭ ‬اللائق‭ ‬والمشرف‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬لجميع‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬واستمراريتها،‭ ‬مثمنا‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحافلة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬لكلا‭ ‬الجنسين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استهل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬برفع‭ ‬أسمى‭ ‬عبارات‭ ‬التهنئة‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطور‭ ‬والنهضة‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬مقومات‭ ‬نجاحها،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬ونادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬غريباً‭ ‬على‭ ‬الأشقاء‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬عودونا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وطيب‭ ‬الملقى‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬وجهة‭ ‬للرياضيين‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬استمرارها‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أنها‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬سيسخر‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعب‭ ‬العربي‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬تصنيف‭ ‬يطمح‭ ‬إليه،‭ ‬وهذا‭ ‬هدف‭ ‬يضعه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭.‬

ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬منح‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬له‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ ATP ،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بمبادرة‭ ‬الجامعة‭ ‬المغربية‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بمنح‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مراكش‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً‭ ‬بإذن‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولات‭ ‬الناشئين‭ ‬والناشئات‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أفضل‭ ‬بطولة‭ ‬للمراحل‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭ ‬جدد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬كلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬إسماعيل‭ ‬الشافعي،‭ ‬وكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ألقاها‭ ‬التونسي‭ ‬معز‭ ‬الشرقاوي‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والأفراد‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بتقديم‭ ‬دروع‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬ونادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ورئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي،‭ ‬وفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬البحرين،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للتنس،‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج،‭ ‬واللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرواد‭ ‬أحمد‭ ‬دشتي‭.‬