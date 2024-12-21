الاتحاد العربي يحتفي بالمشاركين في بطولة النخبة العربية للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقام الاتحاد العربي للتنس حفل عشاء احتفاءً بالمشاركين في بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس، التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وحضر الحفل رئيس الاتحاد العربي الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، ورئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي الاتحادات العربية للعبة.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة كلمة رحب من خلالها برئيس الاتحاد العربي ورؤساء ومسؤولي الاتحادات العربية وجميع اللاعبين، وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين، كما أكد في كلمته أهمية هذه البطولة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطوير رياضة التنس في المنطقة، مشيدا بكافة الجهود المبذولة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير وإظهاره بالمستوى اللائق والمشرف.
كما أشاد بالمستوى الكبير الذي شهدته المباريات الماضية من البطولة، لافتا إلى أن المستويات الفنية المرتفعة التي يقدمها اللاعبون تظهر مدى تطور اللاعبين العرب، والاهتمام الذي تحظى به اللعبة في مختلف الدول العربية.
وأكد عبدالعزيز بن مبارك دعم الاتحاد البحريني للتنس لجميع أنشطة الاتحاد العربي وحرصه على نجاحها واستمراريتها، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الاتحاد العربي الشيخ أحمد الجابر الصباح لضمان استمرارية أجندة الاتحاد الحافلة بالأنشطة الخاصة بمختلف الفئات لكلا الجنسين.
من جانبه، استهل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح كلمته خلال الحفل برفع أسمى عبارات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، متمنياً لها دوام الازدهار والتطور والنهضة.
وعبر الشيخ أحمد الجابر عن خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة على استضافة البطولة وتوفير جميع مقومات نجاحها، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية البحرينية ونادي ضباط الأمن العام على احتضان منافسات البطولة وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مضيفاً أن هذا الأمر ليس غريباً على الأشقاء البحرينيين الذين عودونا على حسن التنظيم وطيب الملقى وكرم الضيافة، مشيراً إلى أن البحرين أصبحت وجهة للرياضيين بعد نجاحها في تنظيم بطولات دولية مرموقة.
وأكد الشيخ أحمد الجابر أن النجاح الأول في هذه البطولة التي انطلقت في الكويت عام 2021 يأتي من استمرارها للسنة الرابعة على التوالي، موضحاً أن ما يميز هذه البطولة أنها تضم نخبة اللاعبين العرب، مشدداً على أن الاتحاد العربي سيسخر جميع إمكانياته من أجل تطوير مستوى اللاعب العربي حتى يصل إلى أفضل تصنيف يطمح إليه، وهذا هدف يضعه الاتحاد العربي نصب عينيه.
ونوه الشيخ أحمد الجابر إلى أن من أهداف الاتحاد العربي للتنس منح الفائز بلقب البطولة بطاقة «وايلد كارد» التي تفتح له باب المشاركة في بطولات ATP ، مشيداً في هذا الجانب بمبادرة الجامعة المغربية للتنس التي ستقوم بمنح الفائز في هذه البطولة بطاقة «وايلد كارد» في بطولة مراكش الدولية.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بمشاركة أفضل اللاعبين العرب في هذه النسخة، مضيفاً أن «هذا الأمر يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار في تنظيم هذه البطولة سنوياً بإذن الله»، موضحاً أن تنظيم هذه البطولة سنوياً بالإضافة إلى بطولات الناشئين والناشئات صار من الأهداف الرئيسية للاتحاد العربي، لافتاً إلى أن الاتحاد نجح في شهر أغسطس الماضي في تنظيم أفضل بطولة للمراحل السنية في تونس بالتعاون مع الجامعة التونسية للتنس برئاسة الدكتورة سلمى المولهي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 12 دولة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وفي ختام كلمته جدد الشيخ أحمد الجابر شكره وتقديره للاتحاد البحريني على استضافة البطولة، معبراً عن أمنياته التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين. كما شهد الحفل كلمة لرئيس الاتحاد المصري إسماعيل الشافعي، وكلمة لرئيس الجامعة التونسية للتنس نائب رئيس الاتحاد الدولي سلمى المولهي، بالإضافة إلى كلمة اللاعبين ألقاها التونسي معز الشرقاوي.
كما تم تكريم عدد من الجهات والأفراد المساهمين في تنظيم البطولة، حيث قام رئيس الاتحاد العربي بتقديم دروع تذكارية إلى الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، ونادي ضباط الأمن العام بوزارة الداخلية، ورئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي، وفندق الريجنسي البحرين، والاتحاد الفلسطيني للتنس، والحكم العام للبطولة أحمد الحواج، واللاعب الكويتي في فئة الرواد أحمد دشتي.
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