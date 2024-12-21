Sunday, 22 December 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد العربي يحتفي بالمشاركين في بطولة النخبة العربية للتنس

12/21/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وحضر‭ ‬الحفل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬للعبة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬برئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ورؤساء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتمنى‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬وإظهاره‭ ‬بالمستوى‭ ‬اللائق‭ ‬والمشرف‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬لجميع‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬واستمراريتها،‭ ‬مثمنا‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحافلة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬لكلا‭ ‬الجنسين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استهل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬برفع‭ ‬أسمى‭ ‬عبارات‭ ‬التهنئة‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطور‭ ‬والنهضة‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬مقومات‭ ‬نجاحها،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬ونادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬غريباً‭ ‬على‭ ‬الأشقاء‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬عودونا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وطيب‭ ‬الملقى‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬وجهة‭ ‬للرياضيين‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬استمرارها‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أنها‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬سيسخر‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعب‭ ‬العربي‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬تصنيف‭ ‬يطمح‭ ‬إليه،‭ ‬وهذا‭ ‬هدف‭ ‬يضعه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭.‬

ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬منح‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬له‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ ATP ،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بمبادرة‭ ‬الجامعة‭ ‬المغربية‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بمنح‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مراكش‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً‭ ‬بإذن‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولات‭ ‬الناشئين‭ ‬والناشئات‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أفضل‭ ‬بطولة‭ ‬للمراحل‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭ ‬جدد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬كلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬إسماعيل‭ ‬الشافعي،‭ ‬وكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ألقاها‭ ‬التونسي‭ ‬معز‭ ‬الشرقاوي‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والأفراد‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بتقديم‭ ‬دروع‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬ونادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ورئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي،‭ ‬وفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬البحرين،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للتنس،‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج،‭ ‬واللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرواد‭ ‬أحمد‭ ‬دشتي‭.‬

MENAFN21122024000055011008ID1109020172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث