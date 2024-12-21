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سلمان بن إبراهيم يشيد بخطط تطوير كرة القدم التايلاندية

12/21/2024 7:13:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نوالفان‭ ‬لامسام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بلامسام،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يلعبها‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬اللعبة،‭ ‬مثمناً‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬تايلاند‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الكروية‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الكرة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وبقية‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المرجوة‭ ‬لأركان‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬القارية‭.‬

واستمع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬للاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬للسنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬متميزة‭ ‬وأهداف‭ ‬طموحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬وحدة‭ ‬وتضامن‭ ‬أسرة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬للعبة‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬ثمنت‭ ‬نوالفان‭ ‬لامسام‭ ‬جهود‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬نحو‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

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