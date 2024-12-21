سلمان بن إبراهيم يشيد بخطط تطوير كرة القدم التايلاندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نوالفان لامسام رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم وذلك خلال زيارتها لمملكة البحرين.
ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بلامسام، مشيدا بالجهود المثمرة التي يلعبها الاتحاد التايلاندي لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة، مثمناً المكانة المتميزة التي تحتلها تايلاند على خارطة كرة القدم الآسيوية وما حققته من نجاحات في العديد من الاستحقاقات الكروية.
واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء جهود الاتحاد القاري الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في مسيرة الكرة الآسيوية على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية بما يصب في تحقيق التنمية المرجوة لأركان اللعبة على الساحة القارية.
واستمع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إيجاز عن الخطط التطويرية للاتحاد التايلاندي للسنوات المقبلة، مشيداً بما تتضمنه من محاور متميزة وأهداف طموحة، مؤكداً أهمية وحدة وتضامن أسرة اللعبة في البلاد بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للعبة. من جانبها ثمنت نوالفان لامسام جهود الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في قيادة مسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء، مؤكدةً حرص الاتحاد التايلاندي على التفاعل الإيجابي مع مساعي الاتحاد القاري نحو رسم ملامح المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية على مختلف الأصعدة.
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