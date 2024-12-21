خــتـام دور الـ16 لبطـولـة كــأس القـائـد الـعــام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت صباح أمس منافسات الدور الـ16 لبطولة كأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم في نسختها الرابعة، وأسفرت النتائج عن تأهل كل من فريق سلاح الجو الملكي البحريني، والقوة الخاصة الملكية، والصيانة الفنية إلى دور الثمانية.
وأسفرت مواجهة فريق الدفاع الجوي الملكي مع فريق الصيانة الفنية عن فوز الصيانة الفنية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فريق سلاح الجو الملكي البحريني على فريق الاتصالات الملكية بخمسة أهداف نظيفة، كما حقق فريق القوة الخاصة الملكية الفوز على فريق معسكر العاصمة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.
ومن المتوقع أن يشهد دور الثمانية منافسة شديدة للتأهل للأدوار المقبلة للظفر بكأس البطولة في نسختها الرابعة، حيث من المقرر أن يواجه فريق الحرس الملكي فريق سلاح الجو الملكي البحريني في المباراة الأولى، فيما ستكون المواجهة في المباراة الثانية بين فريق الكتيبة الخاصة وفريق القوة الخاصة الملكية، كما سيواجه فريق المدفعية الملكية فريق الدروع الملكية في المباراة الثالثة، وستكون المباراة الرابعة بين فريق سلاح البحرية الملكي البحريني وفريق الصيانة الفنية.
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