خــتـام دور الـ16 لبطـولـة كــأس القـائـد الـعــام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬والقوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية،‭ ‬والصيانة‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وأسفرت‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الملكي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الصيانة‭ ‬الفنية‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الصيانة‭ ‬الفنية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتصالات‭ ‬الملكية‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬معسكر‭ ‬العاصمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬للتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬المقبلة‭ ‬للظفر‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭ ‬وفريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية،‭ ‬كما‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬فريق‭ ‬الدروع‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وفريق‭ ‬الصيانة‭ ‬الفنية‭.‬