اعتراض ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 21 ديسمبر، بين الساعة 15:40 و16:10 بتوقيت موسكو، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في أثناء المناوبة".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما يؤكد، حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.