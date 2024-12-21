اعتراض ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 21 ديسمبر، بين الساعة 15:40 و16:10 بتوقيت موسكو، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في أثناء المناوبة".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما يؤكد، حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
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