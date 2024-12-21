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حماس: التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

12/21/2024 3:11:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وفود من قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب على غزة وتطورات المفاوضات.


وأضاف "أكدنا حرصنا على وقف العدوان المستمر لأكثر من 14 شهرا وسط تواطؤ دولي".


وبين "وفود الفصائل أكدت أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.

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