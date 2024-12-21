حماس: التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وفود من قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب على غزة وتطورات المفاوضات.
وأضاف "أكدنا حرصنا على وقف العدوان المستمر لأكثر من 14 شهرا وسط تواطؤ دولي".
وبين "وفود الفصائل أكدت أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.
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