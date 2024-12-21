الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا في القطاع بغارات للاحتلال
التاريخ
12/21/2024 3:11:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 20 فلسطينيا استشهدوا، 17 منهم بمحافظتي غزة والشمال منذ فجر اليوم في غارات للاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وكانت قد قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.
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