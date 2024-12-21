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الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا في القطاع بغارات للاحتلال

12/21/2024 3:11:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 20 فلسطينيا استشهدوا، 17 منهم بمحافظتي غزة والشمال منذ فجر اليوم في غارات للاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وكانت قد قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.

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