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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيا استشهدوا في غزة

12/21/2024 3:11:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "إن 644 رياضيا استشهدوا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وكانت قد قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.

ويواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.

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