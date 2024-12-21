الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيا استشهدوا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
"إن 644 رياضيا استشهدوا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة".
وكانت قد قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.
ويواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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