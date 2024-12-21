الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيا استشهدوا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الفلسطيني "إن 644 رياضيا استشهدوا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وكانت قد قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.



ويواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.