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شحادة : الحكومة اتخذت 41 قرارا لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين

12/21/2024 3:11:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعرض وزير دولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة 41 قرارا اقتصاديا اتخذها مجلس الوزراء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.
جاء حديث شحادة خلال لقاء عقده ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني في رئاسة الوزراء السبت مع مجموعة من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية للحديث حول القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال أول 100 يوم على تشكيلها والتي تأتي انطلاقا من رؤية التحديث الشامل وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي .
لفت إلى أن هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي .
وقال شحادة " على مدى 100 يوم من عمل الحكومة ، لم تخلُ أي جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تترجم رؤية التحديث الاقتصادي " مؤكدا أن مزيدا من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبنفس الوتيرة .
ولفت إلى أن الأهم من اتخاذ القرارات هو الأثر الاقتصادي الأشمل لهذه القرارات على النمو وحياة الناس مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن البرامج الزمنية لتنفيذ تعهدات الحكومة بداية الشهر المقبل .
وأكد أن هذه الحكومة تهتم بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات وليس مجرد محاسبة مالية، فالأهم أن يتم النظر إلى الأثر الاقتصادي الشامل لأي قرار .
وأكد أن الفريق الاقتصادي متجانس ويعمل بروح الفريق الواحد ويسنده في عمله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يتمتع بخبرات تنموية واقتصادية تسهل عمل الفريق.
كما أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وهي نبراس عمل هذه الحكومة تتضمن 8 محركات اقتصادية و 37 قطاعا و 360 أولوية.
ولفت إلى أن الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها اجتمعت مع القطاعات الاقتصادية كافة وعرضت الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ، وكمخرجات لهذه الاجتماعات تمت إضافة أولويات وتعديل بعضها سيتم تحديثها خلال الشهر المقبل والإعلان عن ذلك.
وأشار إلى أنه وحتى يتم قياس النمو الاقتصادي يجب قياس الدخل القومي الإجمالي وأهم مؤثراته، الاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاك وصافي الصادرات .
وأوضح وزير دولة للشؤون الاقتصادية أن أول قرار اتخذته الحكومة تمديد العمل بإعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 بالمئة إلى 5 بالمئة والقيم المضافة صفر ولمدة عشر سنوات .
ولفت بهذا الصدد إلى أن قطاع الخدمات يشكل 3 بالمئة من الدخل القومي ويعمل به حاليا قرابة 27 ألفا والمستهدف زيادة أعداد العاملين فيه في العام 2033 قرابة 100 ألف شخص .
وأكد شحادة أن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب التكاملية مع القطاع الخاص وليس الإنفاق الحكومي فقط مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير البيئة الاستثمارية الحقيقية ليستعيد القطاع الخاص قدرته على النمو المضطرد .
وحول السياحة العلاجية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية أشار شحادة إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات مع القطاع السياحي الخاص وتم تحديد الإجراءات والأسواق المستهدفة وبناء عليه تم السماح بالتأشيرة الإلكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة وفتح خط طيران مباشر مع ليبيا.
ولفت إلى أنه ولغايات دعم الصناعة المحلية فقد تم تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم على بعض الجداول الجمركية مؤكدا أنه وفي ظل التغيرات الإقليمية علينا اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية .
وأشار إلى أن حجم الصادرات لقطاع الصناعة يبلغ قرابة 8ر4 مليار دينار وتشكل قرابة 49 بالمئة من حجم الصادرات ويعمل به قرابة 217 ألف شخص والمطلوب وفق رؤية تحديث الاقتصادي زيادة العدد إلى قرابة 550 ألف عامل في قطاع الصناعة في العام 2033.
وأشار بهذا الصدد إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها التخفيف على المواطنين والقطاع الخاص وفي مقدمتها الإعفاء من غرامات على قضايا جمركية لافتا إلى وجود قضايا جمركية منذ عقود لم يتم حلها تصل قيمتها إلى 350 مليون دينار (تعتبر إيرادا غير متحقق) حيث ينص القرار على دفع أصل المبلغ والإعفاء من 90 بالمئة من الغرامات للقضايا قبل عام 2019 .
ولفت إلى أنه وفي إطار إيجاد حلول للقضايا الضريبية كان هناك لجنة للنظر بالقضايا التي تقل عن مليون دينار وتم توسيع نطاق عملها لتنظر بالقضايا التي تزيد عن مليون دينار موضحا أنه وخلال أول أسبوع من هذا التوجه هناك مبالغ تم تحويلها للتسويات تصل إلى 70 مليون دينار مؤكدا أن التسويات الضريبية من شأنها تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة .
وأكد بهذا الصدد أن تداعيات كورونا ما زالت تؤثر على حياة الأردنيين وحالت الظروف المالية التي واجهتهم خلال تلك الفترة ابتداء من 2019 من ترخيص مركباتهم حيث جاء قرار الحكومة بإعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين .








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