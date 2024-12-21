‎وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، المصور الصحفي السابق في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل يوسف شحادة عويضة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.



واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لما يزيد على 30 عاماً وتميز بتغطياته البصرية لمختلف الأحداث المحلية والعربية.



وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.