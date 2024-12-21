‎وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، المصور الصحفي السابق في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل يوسف شحادة عويضة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لما يزيد على 30 عاماً وتميز بتغطياته البصرية لمختلف الأحداث المحلية والعربية.
وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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