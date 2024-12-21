ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد
التاريخ
12/21/2024 3:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رسالة للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق عقب إعلانها اليوم السبت اعتزالها اللعب رسميا.
ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي
"إنستغرام" مقطع فيديو نشرته الصادق عبر حسابها في انستغرام معلقا عليها: "يعطيك العافية.. وكل التوفيق في مشوارك الجديد".
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