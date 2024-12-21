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ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد

12/21/2024 3:11:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رسالة للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق عقب إعلانها اليوم السبت اعتزالها اللعب رسميا.
ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو نشرته الصادق عبر حسابها في انستغرام معلقا عليها: "يعطيك العافية.. وكل التوفيق في مشوارك الجديد".








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