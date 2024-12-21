بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، إغلاق شارع عمان للصيانة وإتمام أعمال التعبيد.
وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، إنه جرى إغلاق شارع عمان من منطقة التقائه مع شارع بغداد / إشارة برده وحتى ميدان الشهيد معاذ الكساسبة منذ اليوم السبت.
وأوضحت البلدية، أن الإغلاق يأتي لتمكين كوادرها من اتمام أعمال التعبيد في الشارع وذلك اعتباراً من اليوم.
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