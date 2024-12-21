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بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

12/21/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، إغلاق شارع عمان للصيانة وإتمام أعمال التعبيد.
وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، إنه جرى إغلاق شارع عمان من منطقة التقائه مع شارع بغداد / إشارة برده وحتى ميدان الشهيد معاذ الكساسبة منذ اليوم السبت.


وأوضحت البلدية، أن الإغلاق يأتي لتمكين كوادرها من اتمام أعمال التعبيد في الشارع وذلك اعتباراً من اليوم.

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