وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال بدأ هجوما شاملا على مستشفى
كمال عدوان.
وأضاف "قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا".
وتابع "طلبُ الاحتلال إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا يهدد حياة 80 مريضا".
وبين "الاحتلال قصف المستشفى أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية".
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