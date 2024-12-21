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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

12/21/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال بدأ هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان.


وأضاف "قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا".

وتابع "طلبُ الاحتلال إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا يهدد حياة 80 مريضا".


وبين "الاحتلال قصف المستشفى أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية".

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