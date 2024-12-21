MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.





وأضاف أبو صعيليك

أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.





ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.





واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.





ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.





وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.





ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.