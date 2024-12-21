جماهير الأزرق تتوافد بكثافة لدعم منتخب الكويت بافتتاح (خليجي 26) على استاد (جابر الأحمد الدولي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- في أجواء مفعمة بالحماس والفخر الوطني شهد استاد (جابر الأحمد الدولي) اليوم السبت توافد آلاف المشجعين الكويتيين لحضور المباراة الافتتاحية للدورة ال26 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم حيث يلتقي منتخب الكويت مع نظيره العماني في أجواء رياضية استثنائية.
ووسط أعلام الكويت وهتافات تشجيعية تصدح في أرجاء الملعب اصطف المشجعون من جميع الأعمار في طوابير طويلة وامتلأت المدرجات بالجماهير تعبيرا عن دعمهم لمنتخبهم الوطني.
وتوافدت الأسر الكويتية والمشجعين بأعداد كبيرة مرتدين قمصان المنتخب الزرقاء في مشهد يعكس وحدة وحماس الشعب الكويتي مفعمة بآمال بأن يكون هذا اليوم بداية لرحلة نجاح جديدة للأزرق في البطولة الخليجية. (النهاية) ش ه د / م م ج
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