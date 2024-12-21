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جماهير الأزرق تتوافد بكثافة لدعم منتخب الكويت بافتتاح (خليجي 26) على استاد (جابر الأحمد الدولي)

12/21/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)

الكويت - 21 - 12 (كونا) -- في أجواء مفعمة بالحماس والفخر الوطني شهد استاد (جابر الأحمد الدولي) اليوم السبت توافد آلاف المشجعين الكويتيين لحضور المباراة الافتتاحية للدورة ال26 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم حيث يلتقي منتخب الكويت مع نظيره العماني في أجواء رياضية استثنائية.
ووسط أعلام الكويت وهتافات تشجيعية تصدح في أرجاء الملعب اصطف المشجعون من جميع الأعمار في طوابير طويلة وامتلأت المدرجات بالجماهير تعبيرا عن دعمهم لمنتخبهم الوطني.
وتوافدت الأسر الكويتية والمشجعين بأعداد كبيرة مرتدين قمصان المنتخب الزرقاء في مشهد يعكس وحدة وحماس الشعب الكويتي مفعمة بآمال بأن يكون هذا اليوم بداية لرحلة نجاح جديدة للأزرق في البطولة الخليجية. (النهاية) ش ه د / م م ج

MENAFN21122024000071011013ID1109019955

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