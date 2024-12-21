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سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح بطولة (خليجي زين 26)

12/21/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا)-- تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين ال26) وذلك على إستاد (جابر الاحمد الدولي).
هذا وقد وصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل نواف الاحمد الصباح والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ومعالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ومعالي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو واصحاب السمو والمعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ومعالي وزراء الرياضة والشباب والسادة رؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين ال26 وكبار المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني.
وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة إيذانا بانطلاق الدورة: "بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم جميعا في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت ارض المحبة والسلام ويعكس الروح الاخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية بسم الله وبعون من الله سبحانه نفتتح دورة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم".
وقد أدى مجموعة من الفنانين أوبريت "المستقبل خليجي" ثم تم إطلاق الألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة.
ثم بدأت المباراة الافتتاحية والتي اقيمت بين منتخبي دولة الكويت وسلطنة عمان.
بعدها غادر حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. (النهاية) م م ج

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