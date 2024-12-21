سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح بطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا)-- تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(دورة خليجي زين ال26) وذلك على إستاد (جابر الاحمد الدولي).
هذا وقد وصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل نواف الاحمد الصباح والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ومعالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ومعالي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو واصحاب السمو والمعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ومعالي وزراء الرياضة والشباب والسادة رؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين ال26 وكبار المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني.
وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة إيذانا بانطلاق الدورة: "بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم جميعا في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت ارض المحبة والسلام ويعكس الروح الاخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية بسم الله وبعون من الله سبحانه نفتتح دورة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم".
وقد أدى مجموعة من الفنانين أوبريت "المستقبل خليجي" ثم تم إطلاق الألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة.
ثم بدأت المباراة الافتتاحية والتي اقيمت بين منتخبي دولة الكويت وسلطنة عمان.
بعدها غادر حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. (النهاية) م م ج
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