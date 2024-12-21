البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة (ماغديبورغ) الألمانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 21 - 12 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن ادانتها واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة في مدينة (ماغديبورغ) الالمانية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
واكدت الوزارة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.
وذكرت تقارير إخبارية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عشرات آخرون من جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) شرقي ألمانيا مساء أمس الجمعة. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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