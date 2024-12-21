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البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة (ماغديبورغ) الألمانية

12/21/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 12 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن ادانتها واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة في مدينة (ماغديبورغ) الالمانية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
واكدت الوزارة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.
وذكرت تقارير إخبارية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عشرات آخرون من جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) شرقي ألمانيا مساء أمس الجمعة. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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