سمو أمير البلاد يستقبل رئيس (فيفا) ووزراء الرياضة والشباب ورؤساء الاتحادات المشاركة ببطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا)-- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستاد جابر الاحمد الدولي مساء اليوم وبحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل سموه رعاه الله معالي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو ومعالي وزراء الرياضة والشباب والسادة رؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين ال26. (النهاية)
م م ج
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