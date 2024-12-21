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سمو أمير البلاد يستقبل رئيس (فيفا) ووزراء الرياضة والشباب ورؤساء الاتحادات المشاركة ببطولة (خليجي زين 26)

12/21/2024 2:31:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا)-- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستاد جابر الاحمد الدولي مساء اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل سموه رعاه الله معالي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ومعالي وزراء الرياضة والشباب والسادة رؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين ال26. (النهاية)

م م ج




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