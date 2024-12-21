حفل افتتاح (خليجي 26).. لوحة فنية مبهرة تعكس تراث الماضي ورؤية المستقبل الخليجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم السبت منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) على استاد (جابر الأحمد الدولي) بحفل افتتاح مبهر تضمن تقديم لوحات فنية رائعة عكست تراث الماضي ورؤية المستقبل الخليجي.
وبدأ حفل الافتتاح الرائع بكلمة سامية لراعي البطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قبل أن يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الكويت.
وشمل حفل الافتتاح تجسيدا لحياة أهل الكويت والخليج في الماضي مستعرضا علاقتهم بالبحر الذي شكل مصدر رزق للآباء والأجداد وربطه بالماضي وحياة الصحراء ورمزها الجمل في بانوراما جميلة ابرزت شعار البطولة (المستقبل خليجي).
وشهد الحفل تقديم لوحات فنية رائعة تعكس التراث العريق لدول الخليج العربي مع لمسات فنية حديثة تعبر عن رؤية خليجية موحدة نحو مستقبل مشرق لاسيما تلك المراكب الخليجية التي أكدت حاضر الخليج ومستقبلها.
ومزج الحفل بين الفنون الشعبية الخليجية والتقنيات الحديثة مما أبرز الهوية الخليجية المشتركة بطريقة تفاعلية وقدم الفنانان الكويتي بشار الشطي والسعودي عايض يوسف أوبريتا فنيا مع خلفيات جميلة لكأس البطولة والدلة والمبخر.
وأبرز الحفل رسائل مميزة من خلال العروض المرئية تعبر عن وحدة المصير والرؤية الخليجية الموحدة التي تجمع شعوب المنطقة تحت راية واحدة لتختتم بألعاب نارية جميلة لينال الحفل اعجاب الجميع.(النهاية)
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