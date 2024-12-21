Saturday, 21 December 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفل افتتاح (خليجي 26).. لوحة فنية مبهرة تعكس تراث الماضي ورؤية المستقبل الخليجي

12/21/2024 2:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم السبت منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) على استاد (جابر الأحمد الدولي) بحفل افتتاح مبهر تضمن تقديم لوحات فنية رائعة عكست تراث الماضي ورؤية المستقبل الخليجي.
وبدأ حفل الافتتاح الرائع بكلمة سامية لراعي البطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قبل أن يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الكويت.
وشمل حفل الافتتاح تجسيدا لحياة أهل الكويت والخليج في الماضي مستعرضا علاقتهم بالبحر الذي شكل مصدر رزق للآباء والأجداد وربطه بالماضي وحياة الصحراء ورمزها الجمل في بانوراما جميلة ابرزت شعار البطولة (المستقبل خليجي).
وشهد الحفل تقديم لوحات فنية رائعة تعكس التراث العريق لدول الخليج العربي مع لمسات فنية حديثة تعبر عن رؤية خليجية موحدة نحو مستقبل مشرق لاسيما تلك المراكب الخليجية التي أكدت حاضر الخليج ومستقبلها.
ومزج الحفل بين الفنون الشعبية الخليجية والتقنيات الحديثة مما أبرز الهوية الخليجية المشتركة بطريقة تفاعلية وقدم الفنانان الكويتي بشار الشطي والسعودي عايض يوسف أوبريتا فنيا مع خلفيات جميلة لكأس البطولة والدلة والمبخر.
وأبرز الحفل رسائل مميزة من خلال العروض المرئية تعبر عن وحدة المصير والرؤية الخليجية الموحدة التي تجمع شعوب المنطقة تحت راية واحدة لتختتم بألعاب نارية جميلة لينال الحفل اعجاب الجميع.(النهاية)

ش ه د / ف ش ا / م م ج




MENAFN21122024000071011013ID1109019951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث