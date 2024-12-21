مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام اباد - 21 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل 16 جنديا وثمانية مسلحين في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان والواقع شمالي باكستان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني هاجم المسلحون نقطة تفتيش في منطقة (ماكين) في (خيبر بختونخوا) ما أسفر عن مقتل 16 جنديا من الجيش الباكستاني.
وأوضح البيان أن القوات الخاصة أحبطت الهجوم لكن تبادلا لإطلاق النار أعقب ذلك ما أسفر عن قتل ثمانية مسلحين.
وأضاف أن عملية تطهير تجري في المنطقة وسيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع إلى العدالة.
وخلص بيان الجيش إلى أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب" مؤكدا أن "مثل هذه التضحيات التي قدمها رجالنا الشجعان تزيد من عزمنا".
ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان حيث أكد الجيش الباكستاني في وقت سابق من الشهر الجاري أن 43 مسلحا قتلوا في الإقليمين على يد قوات الأمن خلال عمليات أمنية واسعة النطاق. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN21122024000071011013ID1109019947
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