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مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش شمالي باكستان

12/21/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 21 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل 16 جنديا وثمانية مسلحين في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان والواقع شمالي باكستان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني هاجم المسلحون نقطة تفتيش في منطقة (ماكين) في (خيبر بختونخوا) ما أسفر عن مقتل 16 جنديا من الجيش الباكستاني.
وأوضح البيان أن القوات الخاصة أحبطت الهجوم لكن تبادلا لإطلاق النار أعقب ذلك ما أسفر عن قتل ثمانية مسلحين.
وأضاف أن عملية تطهير تجري في المنطقة وسيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع إلى العدالة.
وخلص بيان الجيش إلى أن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب" مؤكدا أن "مثل هذه التضحيات التي قدمها رجالنا الشجعان تزيد من عزمنا".
ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان حيث أكد الجيش الباكستاني في وقت سابق من الشهر الجاري أن 43 مسلحا قتلوا في الإقليمين على يد قوات الأمن خلال عمليات أمنية واسعة النطاق. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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