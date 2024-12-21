منتخب الكويت يتعادل مع نظيره العماني (1 - 1) في المباراة الافتتاحية ل (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تعادل منتخب
الكويت لكرة القدم
مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أقيمت مساء اليوم السبت على أستاد (جابر الاحمد الدولي) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
وشهد الشوط الأول للمباراة في بدايته تكافؤا بين الفريقين مع ندرة الفرص والمساحات المتاحة الا ان منتخب الكويت نشط في منتصفه ليتمكن قائده يوسف ناصر من احراز هدف التقدم والاول بالبطولة في الدقيقة ال 34 من زمن المباراة إثر رأسية متقنة بعد تلقيه عرضية جميلة من زميله مشاري غنام.
وأضاع نجم الأزرق محمد دحام فرصة سانحة لتعزيز التقدم للمنتخب الكويتي في الدقيقة ال 41 ليسجل المنتخب العماني هدف التعادل بعد ذلك بدقيقة واحدة عبر مهاجمه عصام الصبحي إثر استثماره كرة عرضية ليضعها سهلة بالمرمى كما أضاع مهاجموه في نهاية هذا الشوط فرصة ذهبية بعد ان سددوا الكرة بالقائم على مرتين.
وفرض الأحمر العماني أفضلية نسبية في الشوط الثاني ليضيع أكثر من فرصة كان أبرزها كرة عرضية مرت من أكثر من لاعب عماني كما سنحت للمنتخب الكويتي بعض الهجمات الا انها لم تترجم لاهداف ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة في بداية مشوارهما.
وسيلتقي المنتخب الكويتي في الجولة الثانية للبطولة نظيره الاماراتي الثلاثاء المقبل على استاد (جابر الاحمد الدولي) فيما سيلعب المنتخب العماني مع منافسه القطري في ذات اليوم على استاد (جابر المبارك الصباح) بنادي الصليبيخات. (النهاية)
ف ش ا / م م ج
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