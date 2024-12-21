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منتخب الكويت يتعادل مع نظيره العماني (1 - 1) في المباراة الافتتاحية ل (خليجي زين 26)

12/21/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة القدم مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أقيمت مساء اليوم السبت على أستاد (جابر الاحمد الدولي) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
وشهد الشوط الأول للمباراة في بدايته تكافؤا بين الفريقين مع ندرة الفرص والمساحات المتاحة الا ان منتخب الكويت نشط في منتصفه ليتمكن قائده يوسف ناصر من احراز هدف التقدم والاول بالبطولة في الدقيقة ال 34 من زمن المباراة إثر رأسية متقنة بعد تلقيه عرضية جميلة من زميله مشاري غنام.
وأضاع نجم الأزرق محمد دحام فرصة سانحة لتعزيز التقدم للمنتخب الكويتي في الدقيقة ال 41 ليسجل المنتخب العماني هدف التعادل بعد ذلك بدقيقة واحدة عبر مهاجمه عصام الصبحي إثر استثماره كرة عرضية ليضعها سهلة بالمرمى كما أضاع مهاجموه في نهاية هذا الشوط فرصة ذهبية بعد ان سددوا الكرة بالقائم على مرتين.
وفرض الأحمر العماني أفضلية نسبية في الشوط الثاني ليضيع أكثر من فرصة كان أبرزها كرة عرضية مرت من أكثر من لاعب عماني كما سنحت للمنتخب الكويتي بعض الهجمات الا انها لم تترجم لاهداف ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة في بداية مشوارهما.
وسيلتقي المنتخب الكويتي في الجولة الثانية للبطولة نظيره الاماراتي الثلاثاء المقبل على استاد (جابر الاحمد الدولي) فيما سيلعب المنتخب العماني مع منافسه القطري في ذات اليوم على استاد (جابر المبارك الصباح) بنادي الصليبيخات. (النهاية)

ف ش ا / م م ج




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