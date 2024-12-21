Saturday, 21 December 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الباحة يكرم المتطوعين - جريدة الوطن السعودية

12/21/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، عددًا من المتطوعين بإمارة المنطقة، وذلك بمناسبة حصول الإمارة على المركز الثاني على مستوى مناطق المملكة للعام 2024 في تفعيل العمل التطوعي.

MENAFN21122024000089011017ID1109019816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث