أمير الباحة يكرم المتطوعين - جريدة الوطن السعودية

أمير الباحة يكرم المتطوعين - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/21/2024 2:21:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، عددًا من المتطوعين بإمارة المنطقة، وذلك بمناسبة حصول الإمارة على المركز الثاني على مستوى مناطق المملكة للعام 2024 في تفعيل العمل التطوعي.
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