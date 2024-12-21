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الدراسات العليا تهنئ المملكة باستضافة كأس العالم - جريدة الوطن السعودية

12/21/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة في جامعة المنصورة بجمهورية مصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بمشاركة الدكتور علي يونس ومجموعة من الطلاب الوافدين.

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