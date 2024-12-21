الدراسات العليا تهنئ المملكة باستضافة كأس العالم - جريدة الوطن السعودية

الدراسات العليا تهنئ المملكة باستضافة كأس العالم - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/21/2024 2:21:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
هنأ طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة في جامعة
المنصورة بجمهورية مصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بمشاركة الدكتور علي يونس ومجموعة من الطلاب الوافدين.
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