إطلاق مشروع النقل العام بفرسان

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت أمانة منطقة جازان مشروع ((حافلات جازان)) بمحافظة جزر فرسان، الذي يمثل المرحلة الثانية من مراحل تطبيق مشروع النقل العام بالمنطقة، بحضور مساعد أمين المنطقة المهندس إبراهيم كريري، ومحافظ فرسان عبد الله الظافري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل العام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويوفر المشروع مسارات حافلات مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مما يتيح سهولة التنقل بجزر فرسان، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزوار والسياح، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية بارزة، ويوفر وسائل نقل
منتظمة تسهم في تحسين حركة الأفراد والبضائع داخل الجزر، مما يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأكدت الأمانة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية مستقبلية أوسع لتطوير النقل العام في جميع أنحاء المنطقة، بما يعكس حرصها على مواكبة أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين والزوار.
يذكر أن أمانة جازان كانت قد أطلقت، في وقت سابق، مشروع حافلات النقل العام في مدن جيزان وصبيا وأبو عريش. ويعد هذا المشروع إضافة مميزة لمنظومة النقل العام بالمملكة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.
MENAFN21122024000089011017ID1109019813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.