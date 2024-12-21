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إطلاق مشروع النقل العام بفرسان

12/21/2024 2:20:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة منطقة جازان مشروع ((حافلات جازان)) بمحافظة جزر فرسان، الذي يمثل المرحلة الثانية من مراحل تطبيق مشروع النقل العام بالمنطقة، بحضور مساعد أمين المنطقة المهندس إبراهيم كريري، ومحافظ فرسان عبد الله الظافري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل العام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويوفر المشروع مسارات حافلات مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مما يتيح سهولة التنقل بجزر فرسان، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزوار والسياح، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية بارزة، ويوفر وسائل نقل منتظمة تسهم في تحسين حركة الأفراد والبضائع داخل الجزر، مما يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأكدت الأمانة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية مستقبلية أوسع لتطوير النقل العام في جميع أنحاء المنطقة، بما يعكس حرصها على مواكبة أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين والزوار.
يذكر أن أمانة جازان كانت قد أطلقت، في وقت سابق، مشروع حافلات النقل العام في مدن جيزان وصبيا وأبو عريش. ويعد هذا المشروع إضافة مميزة لمنظومة النقل العام بالمملكة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

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