طريق الـ800 متر يشغل أهالي فلس

(MENAFN
- Al Watan)
بدد كشط إسفلت طريق مدخل قرية فلس الشرقي، حلم 3 آلاف مواطن، يقطن قرية فلس التابعة لمحافظة أبوعريش، والذين ينتظرون إعادة السفلتة منذ عام، وسط تقديم شكاوى عدة من المواطنين لإعادة سفلتة الطريق، والذي بات يشغلهم كثيرا لإنهاء معاناتهم.
تشوه بصري
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية، غياب سفلتة الطريق الشرقي لقرية فلس، بعد إزالته منذ عام إلى الآن، والذي يمتد نحو 800 متر، وتحوله إلى تشوه بصري، إلى جانب ضعف خدمات الاتصالات، وغياب خدمة الألياف البصرية، وسط مخاوف الأهالي ومعاناتهم من تضرر مركباتهم من الطريق نتيجة عودة الحفريات.
حلم منتظر
وأكد المواطن حسين فواز، أن حلم سفلتة طريق القرية ما زال منتظرا إلى الآن، مشيرا إلى أنه متعثر منذ عام، ولم يكن هناك أي تفاعل بإعادة سفلتته من جديد، وأصبح متهالكا بشكل كبير نظير تعرضه للحفريات، خاصة أثناء هطول الأمطار، مطالبا البلدية بسرعة التدخل، وإنهاء معاناة أهالي القرية.
تذمر المواطنين
أوضح المواطن أحمد مسودي، أنه تقدم ببلاغ جديد، نهاية الأسبوع الماضي، أسوة ببلاغات سكان القرية المتكررة لوزارة البلديات والإسكان، مشيرا إلى أنه يتم إغلاق البلاغات دون أي معالجة، حيث إن الطريق كان مسفلتا، وتمت إزالته منذ سنة، مضيفا أنهم يعانون الأمرين مع غياب الخدمات، الممثلة في السفلتة والانقطاعات المتكررة للإنترنت وضعفه، والتي تسببت في تذمر المواطنين.
مشروع جديد
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أنه تم استلام طلبات شكاوى الأهالي، مطمئنا لهم أنه سيتم الرد عليها في أقرب وقت، مشيرا إلى إغلاق البلاغات، بسبب مشروع قادم للسفلتة بقرية فلس، والذي سينفذ في حال اكتمال المصوغات النهائية، وسيتم معه إنهاء معاناتهم.
360 يوما من إزالة الإسفلت وعدم سفلتته من جديد
الطريق يخدم 3 آلاف مواطن
غياب السفلتة وضعف الإنترنت يؤرقان الأهالي
مشروع منتظر لإنهاء معاناة فلس
مطالب باستكمال الخدمات وإنهاء المعاناة.
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