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طريق الـ800 متر يشغل أهالي فلس

12/21/2024 2:20:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بدد كشط إسفلت طريق مدخل قرية فلس الشرقي، حلم 3 آلاف مواطن، يقطن قرية فلس التابعة لمحافظة أبوعريش، والذين ينتظرون إعادة السفلتة منذ عام، وسط تقديم شكاوى عدة من المواطنين لإعادة سفلتة الطريق، والذي بات يشغلهم كثيرا لإنهاء معاناتهم.
تشوه بصري
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية، غياب سفلتة الطريق الشرقي لقرية فلس، بعد إزالته منذ عام إلى الآن، والذي يمتد نحو 800 متر، وتحوله إلى تشوه بصري، إلى جانب ضعف خدمات الاتصالات، وغياب خدمة الألياف البصرية، وسط مخاوف الأهالي ومعاناتهم من تضرر مركباتهم من الطريق نتيجة عودة الحفريات.
حلم منتظر
وأكد المواطن حسين فواز، أن حلم سفلتة طريق القرية ما زال منتظرا إلى الآن، مشيرا إلى أنه متعثر منذ عام، ولم يكن هناك أي تفاعل بإعادة سفلتته من جديد، وأصبح متهالكا بشكل كبير نظير تعرضه للحفريات، خاصة أثناء هطول الأمطار، مطالبا البلدية بسرعة التدخل، وإنهاء معاناة أهالي القرية.
تذمر المواطنين
أوضح المواطن أحمد مسودي، أنه تقدم ببلاغ جديد، نهاية الأسبوع الماضي، أسوة ببلاغات سكان القرية المتكررة لوزارة البلديات والإسكان، مشيرا إلى أنه يتم إغلاق البلاغات دون أي معالجة، حيث إن الطريق كان مسفلتا، وتمت إزالته منذ سنة، مضيفا أنهم يعانون الأمرين مع غياب الخدمات، الممثلة في السفلتة والانقطاعات المتكررة للإنترنت وضعفه، والتي تسببت في تذمر المواطنين.
مشروع جديد
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أنه تم استلام طلبات شكاوى الأهالي، مطمئنا لهم أنه سيتم الرد عليها في أقرب وقت، مشيرا إلى إغلاق البلاغات، بسبب مشروع قادم للسفلتة بقرية فلس، والذي سينفذ في حال اكتمال المصوغات النهائية، وسيتم معه إنهاء معاناتهم.
360 يوما من إزالة الإسفلت وعدم سفلتته من جديد
الطريق يخدم 3 آلاف مواطن
غياب السفلتة وضعف الإنترنت يؤرقان الأهالي
مشروع منتظر لإنهاء معاناة فلس
مطالب باستكمال الخدمات وإنهاء المعاناة.

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