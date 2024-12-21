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2034 العالم يتجه نحو السعودية

12/21/2024 2:20:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تتوالى إنجازات المملكة العربية السعودية في شتى المجالات ومنها مجال الرياضة لتثبت قدرتها على أن تصبح مركزًا رياضيًا عالميًا يجذب أرقى الفعاليات الرياضية الكبرى.
في 4 أكتوبر 2024 فازت المملكة بحق استضافة كأس العالم 2034 محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة حفظها الله لجعل الرياضة رافدًا رئيسيا من روافد التنمية الوطنية.
وعلى مدار السنوات الماضية دخلت السعودية عالم الرياضة العالمية بشكل تدريجي وبأسلوب مبهر، بدءًا من استضافة سباقات الفورمولا 1 التي كانت خطوة بارزة رفعت من مكانتها على خريطة الرياضة العالمية. فقد تم توقيع اتفاقية استضافة سباق جدة في ديسمبر 2022، لتستمر المملكة في تنظيم البطولة حتى عام 2030 ، وكان السباق الذي انطلق في عام 2021 عرضًا مدهشًا عن البنية التحتية المتطورة للمملكة، حيث امتزجت التكنولوجيا والترفيه وسط أجواء مثيرة على ضفاف البحر الأحمر.
ولا يمكن تجاهل النجاحات الملموسة التي حققتها المملكة مع استضافتها لبطولة كأس السوبر الإسباني في نسختي 2020 و2021 بعد الاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث جمعت البطولة أبرز الأندية الإسبانية مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ما أظهر الإمكانيات التنظيمية والمهنية للسعودية وأكد التطور المتسارع للبنية التحتية الرياضية.
وإضافة لذلك في 4 أكتوبر 2024 تكللت جهود المملكة بالحصول على شرف استضافة كأس العالم 2034 ، لتبدأ صفحة جديدة في سجلها الرياضي الحافل بالإنجازاتـ و لم تكن هذه الاستضافة مجرد حدث رياضي بل جسدت رؤية المملكة المستقبلية لتصبح إحدى القوى الرياضية الرائدة عالميًا، وساندت أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنمية شاملة ومتوازنة في جميع المجالات.
وتقام البطولة على أحدث الملاعب مثل ملعب جدة الدولي ومدينة نيوم الرياضية لتقديم تجربة استثنائية للمشجعين والزوار من جميع أنحاء العالم. كما سيكون التنظيم مدعومًا بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان تجربة سلسة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
تقع السعودية في قلب العالم، لكنها اليوم أصبحت محط أنظار العالم أجمع وهذا ما عبرت عنه وسائل الإعلام الأجنبية عن إعجابها بالإنجازات المتتابعة للمملكة في مجال الرياضة.
وأكدت صحيفة“ذا صن” البريطانية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2024 أن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 تمثل“خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030”، مشيرة إلى أن هذا الحدث الرياضي ليس مجرد مناسبة عابرة بل هو رمز لطموح سعودي غير مسبوق نحو التنمية المستدامة والنمو الاجتماعي والاقتصادي. كما أكدت مجلة“إلموندو” الإسبانية في مقالها الصادر في أكتوبر 2024 أن السعودية أصبحت جاهزة لتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، مشيدة بالاستثمارات الضخمة التي بذلتها المملكة لتطوير بنيتها التحتية. كما أشارت مجلة“فوربس” الأمريكية إلى أن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 يعكس استراتيجية المملكة لتحقيق طموحاتها في الاقتصاد والسياحة.
استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ليست مجرد حدث رياضي، بل هي فرصة لدعم السياحة وزيادة العائدات الاقتصادية من خلال جذب الزوار والمشجعين، كما توفر فرصة لنقل صورة إيجابية عن الثقافة والتراث السعودي مع دمجها بالمستقبل الحديث.
من خلال هذه الإنجازات، تواصل السعودية ريادتها في الساحة الرياضية العالمية، مؤكدة أن الرياضة هي منصة للتواصل وبناء السلام بين الأمم.

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