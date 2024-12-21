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العميرين تظفر بذهب التعليم

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت اللاعبة السعودية جنى العميرين، من مدارس البحار في الأحساء، الميدالية الذهبية ببطولة وزارة التعليم للدفاع عن النفس، التي أقيمت في المنطقة الشرقية، وحصلت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء على المركز الأول على مستوى المملكة من بين 16 إدارة تعليمية.
وكانت اللاعبة، حققت أخيرًا الميدالية الذهبيـة للكاراتيه فئة الشابات وزن تحت 59، في بطولة غرب آسيا 2024 ناشئين، شباب وتحت 21 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة.

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