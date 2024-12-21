العميرين تظفر بذهب التعليم

(MENAFN
- Al Watan)
حققت اللاعبة السعودية جنى العميرين، من مدارس
البحار في الأحساء، الميدالية الذهبية ببطولة وزارة التعليم
للدفاع عن النفس، التي أقيمت في المنطقة الشرقية، وحصلت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء على المركز الأول على مستوى المملكة من بين 16 إدارة تعليمية.
وكانت اللاعبة، حققت أخيرًا الميدالية الذهبيـة للكاراتيه فئة الشابات وزن تحت 59، في بطولة غرب آسيا 2024 ناشئين، شباب وتحت 21 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة.
MENAFN21122024000089011017ID1109019808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.