30 دقيقة تعلن انطلاق خليجي 26

(MENAFN
- Al Watan)
افتتح أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح بطولة كأس الخليج العربي ((خليجي 26))، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة الذي أقيم على إستاد الشيخ جابر الأحمد الصباح الدولي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
(FIFA) جياني
30 دقيقة
استمر حفل الافتتاح -الذي انطلق بعدما أعلن أمير الكويت افتتاح البطولة رسميا- لمدة 30 دقيقة تخلله أوبريت غنائي قدمه الفنانان، الكويتي بشار الشطي، والسعودي عائض يوسف، ترحيبا بالوفود المشاركة في البطولة، وعروض من التراث الكويتي
8 منتخبات
يشارك في (خليجي 26) 8 منتخبات قسمت على مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت، عمان، قطر، الإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، العراق، البحرين،
انطلاقة قوية
انطلقت البطولة بمواجهة الافتتاح التي جمعت الكويت وعمان، على إستاد جابر الأحمد الدولي، تبعتها المواجهة الثانية التي جمعت قطر والإمارات على إستاد جابر المبارك.
قيادة سعودية
قاد طاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي خالد الطريس، بمساعد محمد العبكري، وعبدالرحمن الشمري، وحكم فيديو عبدالله الشهري موقعة الافتتاح التي جمعت الكويت وعمان.
- أمير الكويت أعلن انطلاق البطولة
- أوبريت ترحيبي شهده الافتتاح
- 30 دقيقة استغرقها حفل الافتتاح
- كويتي وسعودي قدما أوبريت البداية
- طاقم حكام سعودي قاد موقعة الافتتاح
- 8 منتخبات تشارك في النسخة الـ26
- المنتخبات المشاركة قسمت على مجموعتين
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