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30 دقيقة تعلن انطلاق خليجي 26

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح بطولة كأس الخليج العربي ((خليجي 26))، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة الذي أقيم على إستاد الشيخ جابر الأحمد الصباح الدولي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني

30 دقيقة
استمر حفل الافتتاح -الذي انطلق بعدما أعلن أمير الكويت افتتاح البطولة رسميا- لمدة 30 دقيقة تخلله أوبريت غنائي قدمه الفنانان، الكويتي بشار الشطي، والسعودي عائض يوسف، ترحيبا بالوفود المشاركة في البطولة، وعروض من التراث الكويتي

8 منتخبات
يشارك في (خليجي 26) 8 منتخبات قسمت على مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت، عمان، قطر، الإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، العراق، البحرين،

انطلاقة قوية

انطلقت البطولة بمواجهة الافتتاح التي جمعت الكويت وعمان، على إستاد جابر الأحمد الدولي، تبعتها المواجهة الثانية التي جمعت قطر والإمارات على إستاد جابر المبارك.
قيادة سعودية
قاد طاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي خالد الطريس، بمساعد محمد العبكري، وعبدالرحمن الشمري، وحكم فيديو عبدالله الشهري موقعة الافتتاح التي جمعت الكويت وعمان.
- أمير الكويت أعلن انطلاق البطولة
- أوبريت ترحيبي شهده الافتتاح

- 30 دقيقة استغرقها حفل الافتتاح
- كويتي وسعودي قدما أوبريت البداية

- طاقم حكام سعودي قاد موقعة الافتتاح
- 8 منتخبات تشارك في النسخة الـ26

- المنتخبات المشاركة قسمت على مجموعتين

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