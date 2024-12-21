Saturday, 21 December 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صيانة لجسر طريق نايف بالدمام

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أعمال الصيانة لجسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع الملك خالد بن عبدالعزيز بالدمام، وذلك ضمن برنامج رفع كفاءة الطرق والجسور والأنفاق بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة، أنه تم إغلاق جسر الأمير نايف وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي، مع إغلاق إشارة شارع الملك خالد، ولمدة 8 أيام، حيث ستشمل الأعمال، صيانة فواصل التمدد، وإعادة السفلتة، وتحسين وسائل السلامة المرورية، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى الإسهام في تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.
ودعت أمانة الشرقية، سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة والتأهيل، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.

MENAFN21122024000089011017ID1109019806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث