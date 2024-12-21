صيانة لجسر طريق نايف بالدمام

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أعمال الصيانة لجسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع الملك خالد بن عبدالعزيز بالدمام، وذلك ضمن برنامج رفع كفاءة الطرق والجسور والأنفاق بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة، أنه تم إغلاق جسر الأمير نايف وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي، مع إغلاق إشارة شارع الملك خالد، ولمدة 8 أيام، حيث ستشمل الأعمال، صيانة فواصل التمدد، وإعادة السفلتة، وتحسين وسائل السلامة المرورية، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى الإسهام في تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع
البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.
ودعت أمانة الشرقية، سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة والتأهيل، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.
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