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الشتاء بوابة للغاز الغدار

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) جددت القطاعات الصحية تحذيراتها من ((الغاز الغدار))، أو ما يسمى بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الدفايات والحطب في موسم الشتاء، وشددت الصحة إضافة إلى التحذير الدائم من قبل الدفاع المدني من خطورة إشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة، وعدم وجود تهوية لحماية الأشخاص المتواجدين، وارتبط التحذير بأن الغاز لا يمكن رؤيته أو شم رائحته أو تذوقه، مما يؤدي إلى حدوث نهجان بالقلب وفقدان للوعي، وضعف للعضلات والتسمم به ثم الوفاة عن طريق الاختناق.
وعادت القطاعات الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني بتجديد التحذيرات والتنبيهات، مع تجنب إخطار وسائل التدفئة، مثل استخدام الفلتر لمدفاة الكيروسين لمنع خروج رائحة الغاز ((الكيروسين))، وتأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط، في حين يتم التأكيد على المدفاة الكهربائية من وجود أداءة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية، إضافة إلى وضع مدفأة الزيت في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث. وأخيرًا يجب إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل، كما أكدت على منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، والتهوية المناسبة للغرفة عند استعمال وسائل التدفئة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنازل، وعند النوم، وعدم وضع السوائل الحارة أو الأطعمة عليها، وإبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.
أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون
- دوخة وإعياء.
- غثيان وقيء.
- صعوبة التركيز.
- صداع مستمر.
- فقدان للوعي والاختناق.

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