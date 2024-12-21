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التعادل يحبط الأزرق والأحمر

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى منتخبا الكويت وعمان بالتعادل الإيجابي 1 /1، مواجهة افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ((خليجي 26))، التي جمعتهما على إستاد جابر الأحمد الدولي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، للبطولة التي تدور رحى منافسات في الكويت.
سجل للأزرق يوسف ناصر ((34))، وللأحمر عصام الصبحي ((42))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في البطولة.

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