التعادل يحبط الأزرق والأحمر

التعادل يحبط الأزرق والأحمر
التاريخ
12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
اكتفى منتخبا الكويت وعمان بالتعادل الإيجابي 1 /1، مواجهة افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
((خليجي 26))، التي جمعتهما على إستاد جابر الأحمد الدولي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، للبطولة التي تدور رحى منافسات في الكويت.
سجل للأزرق يوسف ناصر ((34))، وللأحمر عصام الصبحي ((42))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في البطولة.
MENAFN21122024000089011017ID1109019804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.