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ولي العهد يُتوَّج بلقب شخصية العام 2024 من المركز الثقافي للتراث العربي

12/21/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اختار المركز الثقافي للتراث العربي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان "شخصية العام 2024"، في إطار تصنيفه السنوي المرموق.
وشهد الاستطلاع، الذي أُجري على نطاق أوروبي بين 1 مارس 2023 و5 ديسمبر 2024، مشاركة واسعة من الطلاب والصحفيين والمثقفين ومستخدمي الإنترنت، الذين أسهموا في اختيار الشخصيات الأكثر تأثيرًا.
تركزت عملية الاختيار، التي نُفذت بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية، على تحديد الشخصيات القيادية التي تشغل مواقع بارزة في مختلف المجالات، سواء كرؤساء دول، أو قادة أعمال عالميين، أو رؤساء منظمات غير ربحية. وقد جاء اختيار هذه الشخصيات بناءً على مدى تأثيرها في الساحة الدولية والتزامها بالقضايا الإنسانية.
ويأتي تتويج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقديرًا لجهوده الريادية في عدد من المجالات الاستراتيجية. وقد شملت هذه الجهود دورًا بارزًا في تمكين المرأة، ودفعه لإجراء إصلاحات اجتماعية وثقافية واسعة النطاق، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة تحول تاريخي داخل المملكة العربية السعودية. واستطاع ولي العهد الجمع بين التحديث المجتمعي واحترام وتعزيز القيم والتقاليد العريقة للعالم العربي.
ويمثل هذا اللقب اعترافًا بالتأثير العالمي لولي العهد وقيادته الحكيمة، حيث يُضاف اسمه إلى قائمة شخصيات بارزة تم تكريمها في السنوات السابقة، مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (شخصية العام 2018)، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي (شخصية العام 2019). كما تضم القائمة أسماء لامعة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومهربان علييفا، وإيرينا بوكوفا، اللاتي تركن بصمات مميزة في تصنيفات المركز السابقة.
ومن اللافت أن لم تتمكن أي شخصية من كسب تأييد الرأي العام الدولي للحصول على لقب ((شخصية العام)) منذ عام 2019، وذلك على الرغم من تنظيم المركز الثقافي للتراث العربي السنوي للاستطلاع.
ويُعد اختيار الأمير محمد بن سلمان لهذا اللقب في عام 2024 حدثًا بارزًا في تاريخ هذا التصنيف، إذ يعكس الدور الاستثنائي لجهوده وتأثيره الكبير على الساحة الدولية، فضلًا عن التقدير العالي لمبادراته الطموحة والمُلهمة.

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