((جى بى كورب)).. تعافى مبيعات السيارات يقود النمو جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز انتعاش مبيعات قطاع سيارات الركوب فى السوق المصري توقعات النمو لسهم شركة جى بي كورب .
وأوصت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، بشراء أسهم الشركة مع تحديد سعر مستهدف للسهم بنحو 20.7 جنيه للسهم، مقابل سعر سوقى للسهم يسجل نحو 14.6 جنيه للسهم، بنمو متوقع يصل إلى 41.8%.
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وتوقعت البحوث أن تحقق مجموعة جي بي كورب معدل نمو سنوى مركب حتى عام 2030 بإجمالى الإيرادات نحو 27.4%.
وأضافت أن سهم“جي بي كورب” يتداول عند مضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية لعام 2025 بنسبة 0.6 مرة، وهو أقل بنسبة 18% من متوسطه التاريخي لمضاعف السعر إلى القيمة الدفترية.
وأرجعت توقعاتها إلى تعافى مبيعات جى بى أوتو وسط تحسن عام لظروف السوق، وكذلك مزيج المبيعات، متوقعة زيادة فى مبيعات السيارات حتى حلول عام 2030.
وحددت عددًا من العوامل التى ستقود نمو الشركة على مدار السنوات المقبلة، مرجحة أن تشهد الشركة قصة تحول سيتم استخدامها كقوة دافعة لتوسيع حصتها في السوق والكشف عن إمكانات غير مستغلة في السنوات المقبلة عبر التعافي التدريجي في قطاع سيارات الركاب المحلية لشركة جى بى أوتو نتيجة تخفيف البنك المركزي المصري للقيود المفروضة على الاستيراد.
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