((جى بى كورب)).. تعافى مبيعات السيارات يقود النمو جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عزز انتعاش مبيعات قطاع سيارات الركوب فى السوق المصري توقعات النمو لسهم شركة جى بي كورب .

وأوصت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، بشراء أسهم الشركة مع تحديد سعر مستهدف للسهم بنحو 20.7 جنيه للسهم، مقابل سعر سوقى للسهم يسجل نحو 14.6 جنيه للسهم، بنمو متوقع يصل إلى 41.8%.

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وتوقعت البحوث أن تحقق مجموعة جي بي كورب معدل نمو سنوى مركب حتى عام 2030 بإجمالى الإيرادات نحو 27.4%.

وأضافت أن سهم“جي بي كورب” يتداول عند مضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية لعام 2025 بنسبة 0.6 مرة، وهو أقل بنسبة 18% من متوسطه التاريخي لمضاعف السعر إلى القيمة الدفترية.

وأرجعت توقعاتها إلى تعافى مبيعات جى بى أوتو وسط تحسن عام لظروف السوق، وكذلك مزيج المبيعات، متوقعة زيادة فى مبيعات السيارات حتى حلول عام 2030.

وحددت عددًا من العوامل التى ستقود نمو الشركة على مدار السنوات المقبلة، مرجحة أن تشهد الشركة قصة تحول سيتم استخدامها كقوة دافعة لتوسيع حصتها في السوق والكشف عن إمكانات غير مستغلة في السنوات المقبلة عبر التعافي التدريجي في قطاع سيارات الركاب المحلية لشركة جى بى أوتو نتيجة تخفيف البنك المركزي المصري للقيود المفروضة على الاستيراد.