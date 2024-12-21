“يونيون إير” تدشن مجمعًا صناعيًا للأجهزة المنزلية المخصصة للتصدير جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال يوسف فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون إير ، إن الشركة تستهدف تدشين مجمع صناعى للأجهزة المنزلية مخصص بالكامل للتصدير.
أضاف فتحى، خلال مؤتمر صحفى، أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 100 ألف متر مربع لتدشين المجمع الصناعى الجديد.
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أوضح أن الشركة سوف تتعاقد خلال العام المقبل مع شركة“بريميوم” الإيطالية للحصول على وكالتها الحصرية وإنتاج منتجاتها فى مصر.
وقال محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون إير، إن شركته تستهدف التوسع التصديرى لأوروبا خلال الفترة المقبلة، بداية من إنجلترا.
أضاف أن شركة“يونيون إير” تستهدف إطلاق شركة للتسويق والتصدير بإنجلترا خلال الفترة المقبلة.
وقال يوسف عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة“يونيون إير”، إن الشركة تستهدف التوسع فى تصدير كافة منتجاتها بعد تصدير التكييفات على مدار الأعوام الماضية، وذلك فى البوتاجازات والثلاجات والغسالات.
أضاف أن الشركة تستهدف جذب الشركات الأوروبية للتصنيع فى مصانع“يونيو إير”، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة تصنيع الأجهزة المنزلية فى أوروبا.
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