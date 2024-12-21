“يونيون إير” تدشن مجمعًا صناعيًا للأجهزة المنزلية المخصصة للتصدير جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال يوسف فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون إير ، إن الشركة تستهدف تدشين مجمع صناعى للأجهزة المنزلية مخصص بالكامل للتصدير.

أضاف فتحى، خلال مؤتمر صحفى، أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 100 ألف متر مربع لتدشين المجمع الصناعى الجديد.

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أوضح أن الشركة سوف تتعاقد خلال العام المقبل مع شركة“بريميوم” الإيطالية للحصول على وكالتها الحصرية وإنتاج منتجاتها فى مصر.

وقال محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون إير، إن شركته تستهدف التوسع التصديرى لأوروبا خلال الفترة المقبلة، بداية من إنجلترا.

أضاف أن شركة“يونيون إير” تستهدف إطلاق شركة للتسويق والتصدير بإنجلترا خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة“يونيون إير”، إن الشركة تستهدف التوسع فى تصدير كافة منتجاتها بعد تصدير التكييفات على مدار الأعوام الماضية، وذلك فى البوتاجازات والثلاجات والغسالات.

أضاف أن الشركة تستهدف جذب الشركات الأوروبية للتصنيع فى مصانع“يونيو إير”، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة تصنيع الأجهزة المنزلية فى أوروبا.