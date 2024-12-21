اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج“عيار 24” على“صدى البلد 2” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج عيار 24 على قناة صدى البلد 2، ومن المقرر أن تذاع حلقات البرنامج كل يوم سبت فى تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.
ويعد برنامج عيار 24 أول برنامج على الفضائيات العربية متخصص فى الذهب والمجوهرات، ويستعرض كل أخبار الذهب والمجوهرات، ويتناول تحركات الأسعار فى البورصة العالمية والسوق المحلى، ويلقى الضوء على أسرار وفنون صناعة الذهب والمجوهرات، ويلتقى صناع وتجار الذهب والمجوهرات، كما يتناول البرنامج مشكل وأزمات السوق.
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كما يستضيف البرنامج مجموعة من الخبراء والمحللين والمتخصصين فى الاقتصاد وأسواق الذهب.
ويستعرض البرنامج جانبًا مهمًا من تاريخ الصاغة المصرية، من خلال دور اليهود والأرمن، ويستعرض أهم قطع المجوهرات التراثية والملكية، كما يتابع معارض ومزادات المجوهرات التى تنظمها كبار دور المزادات العالمية، ويسلط البرنامج الضوء على أهم مصممى المجوهرات المحترفين والموهوبين.
ومن المقرر أن يستضيف البرنامج فى أولى حلقاته المهندس سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” للحديث حول حقيقة التلاعب فى أسعار الذهب خلال السنوات الماضية.
البرنامج من تقديم الكاتب الصحفى وليد فاروق، وتتولى رئاسة تحرير البرنامج الكاتبة الصحفية منى الصاوى، وتتولى الإشراف على الملف الاقتصادى الكاتبة الصحفية رشا سرور.
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