اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج“عيار 24” على“صدى البلد 2” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج عيار 24 على قناة صدى البلد 2، ومن المقرر أن تذاع حلقات البرنامج كل يوم سبت فى تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد برنامج عيار 24 أول برنامج على الفضائيات العربية متخصص فى الذهب والمجوهرات، ويستعرض كل أخبار الذهب والمجوهرات، ويتناول تحركات الأسعار فى العالمية والسوق المحلى، ويلقى الضوء على أسرار وفنون صناعة الذهب والمجوهرات، ويلتقى صناع وتجار الذهب والمجوهرات، كما يتناول البرنامج مشكل وأزمات السوق.

موضوعات10 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وزير التموين: تنسيق مع“التنمية المحلية” لضمان نجاح“سوق اليوم الواحد” مصر ضمن أهم 5 دول إفريقية مصدرة لمنتجات الشيكولاته

كما يستضيف البرنامج مجموعة من الخبراء والمحللين والمتخصصين فى الاقتصاد وأسواق الذهب.

ويستعرض البرنامج جانبًا مهمًا من تاريخ الصاغة المصرية، من خلال دور اليهود والأرمن، ويستعرض أهم قطع المجوهرات التراثية والملكية، كما يتابع معارض ومزادات المجوهرات التى تنظمها كبار دور المزادات العالمية، ويسلط البرنامج الضوء على أهم مصممى المجوهرات المحترفين والموهوبين.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج فى أولى حلقاته المهندس سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” للحديث حول حقيقة التلاعب فى أسعار الذهب خلال السنوات الماضية.

البرنامج من تقديم الكاتب الصحفى وليد فاروق، وتتولى رئاسة تحرير البرنامج الكاتبة الصحفية منى الصاوى، وتتولى الإشراف على الملف الاقتصادى الكاتبة الصحفية رشا سرور.