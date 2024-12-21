وزير الإسكان يتفقد مشروع“صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، مشروع التجمع العمرانى عاصمة الشمس“صن كابيتال” أحد مشروعات الشراكة للوزارة مع القطاع الخاص بمدينة حدائق أكتوبر.

وخلال زيارته للمشروع، قال وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تقدم كل سبل الدعم للمستثمرين، وتعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، ونحن حريصون على المتابعة الدورية لكل المشروعات القائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، معرباً عن سعادته بزيارته اليوم لمشروع صن كابيتال، والذى يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ومعرباً عن تطلعه لتكرار التجربة الناجحة للمشروع بالمشروعات الأخرى التى تتشارك فيها وزارة الإسكان أو تخطط لتواجدها على أرض مصر.

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وأوضح الشربيني، أن هيئة المجتمعات العمرانية سعت إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، وحرصت على ضمان مرونة وتسهيل الإجراءات، حيث يقدم التخصيص بنظام الشراكة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، لتكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة، وفى المقابل تعود لهيئة المجتمعات العمرانية حصة نقدية من قيمة الأرض، كما يحتوى المشروع على حصة عينية للهيئة بمساحة حوالى 653 ألف متر مربع سكنى بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع بنشاط إداري، وتم استلام 11 عمارة سكنية ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المشروع، وأثنى على جودة التشطيبات والموقع العام للمشروع، كما تفقد الجزء السكنى الذى تم تشغيله مؤخرًا، حيث تم الانتهاء من تسليم عدد من الوحدات السكنية للعملاء وفق أعلى معايير الجودة، كما قام الوزير بجولة داخل النادى الرياضى الذى تم تشغيله بالكامل ويخدم سكان المشروع، إلى جانب زيارة المجمع الدينى للسيدة عواطف مصباح، الذى يمثل إضافة نوعية للمشروع من خلال توفير خدمات مجتمعية متميزة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة المدرسة الدولية التى تم تشغيلها، والتى تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية فى المنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير الجزر والشوارع المحيطة بمشروع“صن كابيتال”، التى تبرز الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتوفير شبكة طرق متكاملة لخدمة المشروع والمناطق المجاورة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الإنشائية بفندق“فيرمونت”، داخل المشروع، والذى يُعد من أكبر المشروعات الفندقية فى مصر، ويمتد الفندق على مساحة 240 ألف متر مربع، ويتضمن 500 غرفة فندقية و600 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 25 ألف متر مربع من الوحدات الإدارية، جميعها تحت إدارة العلامة التجارية العالمية“فيرمونت”.

واستمع وزير الاسكان لشرح تفصيلى عن نسب الإنجاز بالمشروع، حيث أكد المهندس أحمد شكرى نائب رئيس مجلس الإدارة أن مشروع“عاصمة الشمس Sun Capital” هو مشروع سكنى سياحى متكامل يقع على مساحة 575 فدانًا، تُخصَّص نسبة 60% منها للجزء السكنى بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقى فى مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالى مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن المناطق السكنية تشتمل على (عمارات وفيلات ومناطق ترفيهية)، والمنطقة الاستثمارية تشتمل على جامعة ومستشفى جامعى وفنادق عالمية، ومدارس دولية ومنشآت تجارية وإدارية، موضحا أن مشروع الفندق الجديد يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للهيكل الخرسانى ستكتمل قبل نهاية العام المقبل، وانه تم الانتهاء بالفعل من الأساسات والأعمدة والأسقف الخاصة بالبدروم الأول والثانى بمسطح إجمالى يبلغ 64 ألف متر مربع، إضافة إلى الدور الأرضي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التشطيبات فى الربع الثانى من عام 2025، على أن يتم تشغيل الفندق بالكامل بحلول عام 2028.

وأضاف المهندس عمرو دياب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية: يضم المشروع أول وأكبر منطقة تجارية فى مصر وأفريقيا تشتمل على العديد من العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة، كذلك نادٍ عالمى متنوع الرياضات الأوليمبية، والأنشطة الترفيهية التى تمتد على مساحة أكثر من 4000 متر مربع.