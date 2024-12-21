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((المصريين الأفارقة)) تطلق النسخة الثالثة من منتدى النهضة بمشاركة 30 دولة جريدة البورصة

12/21/2024 2:20:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تطلق جميعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، الأحد، النسخة الثالثة من منتدى النهضة الاقتصادي الذي يعقد تحت رعاية وزيري التعليم العالي والمالية، و رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن النسخة الحالية تهدف لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والدول الأفريقية المشاركة والتي تصل إلى 30 دولة، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بين القطاع الخاص في مصر وأفريقيا.

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أضاف“الشرقاوي”، أن القارة الأفريقية تتمتع بفرص استثمارية وتجارية كبير، ونسعى إلى استغلال تلك الفرص عبر تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص عبر هذا المنتدى.

وأشار إلى أن جمعية المصريين الأفارقة تعمل على بناء جسور التعاون بين الدول الأفريقية، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الإقليمي المبني على المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الواعدة.

ومن جانبه، قال أحمد الخضراوي، رئيس المنتدى، إن منتدى النهضة الاقتصادي هو منصة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية وسيتيح فرصًا لتبادل الرؤى والخبرات بين القيادات الحكومية ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن المنتدى يركز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، كما يعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو التجاري بين الدول المشاركة.

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