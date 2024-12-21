((المصريين الأفارقة)) تطلق النسخة الثالثة من منتدى النهضة بمشاركة 30 دولة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تطلق جميعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، الأحد، النسخة الثالثة من منتدى النهضة الاقتصادي الذي يعقد تحت رعاية وزيري التعليم
العالي والمالية، و رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن النسخة الحالية تهدف لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والدول الأفريقية المشاركة والتي تصل إلى 30 دولة، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بين القطاع الخاص في مصر وأفريقيا.
موضوعات متعلقة
((شعبة المستوردين)): إقبال كبير على البنوك لفتح اعتمادات مستندية
“جوجل واليت” تنطلق فى مصر الشهر المقبل
محفظة استثمارات“مصر تكافلى _ممتلكات” تسجل 946 مليون جنيه فى سبتمبر
أضاف“الشرقاوي”، أن القارة الأفريقية تتمتع بفرص استثمارية وتجارية كبير، ونسعى إلى استغلال تلك الفرص عبر تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص عبر هذا المنتدى.
وأشار إلى أن جمعية المصريين الأفارقة تعمل على بناء جسور التعاون بين الدول الأفريقية، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الإقليمي المبني على المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الواعدة.
ومن جانبه، قال أحمد الخضراوي، رئيس المنتدى، إن منتدى النهضة الاقتصادي هو منصة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية وسيتيح فرصًا لتبادل الرؤى والخبرات بين القيادات الحكومية ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن المنتدى يركز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، كما يعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو التجاري بين الدول المشاركة.
MENAFN21122024000202011048ID1109019798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.