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كندا تسجل عجزا بقيمة 14.5 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2024 جريدة البورصة

12/21/2024 2:20:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وزارة المالية الكندية، أن العجز الفيدرالي في الموازنة بلغ 14.5 مليار دولار بين أبريل وأكتوبر 2024 ، مقارنة بعجز بلغ 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للمراقب المالي الشهري، ارتفعت الإيرادات بمقدار 26.5 مليار دولار، أو بنسبة 10.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة في السنة المالية السابقة حيث ارتفعت الإيرادات في جميع الفئات.

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وقالت وزارة المالية إن نفقات البرنامج باستثناء الخسائر الاكتوارية الصافية ارتفعت بمقدار 22.7 مليار دولار، أو بنسبة 9.8 في المائة، مدفوعة بزيادات في نفقات البرنامج المباشرة، والتحويلات الرئيسية للأشخاص، والتحويلات الرئيسية للمقاطعات والأقاليم والبلديات.

وكانت أعباء الدين العام مرتفعة بمقدار 5.3 مليار دولار، أو بنسبة 19.4 في المائة، وهو ما يعكس في الغالب ارتفاع أسعار الفائدة على السندات القابلة للتداول وأذون الخزانة.

وانخفضت الخسائر الاكتوارية الصافية بمقدار 2.1 مليار دولار، أو بنسبة 46.8 في المائة.

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