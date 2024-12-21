وزير الصناعة السعودي: نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن مصر والسعودية تربطهما علاقات متميزة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وقال الخريف – في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم، إن المملكة تتعاون مع مصر من أجل خلق المزيد من الفرص الوظيفية، لافتا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع مصر مؤخرا لتشجيع حماية الاستثمار.
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وأوضح أن استراتيجية السعودية الصناعية تهدف إلى أن تصبح شريكا مهما حول العالم، مشيرا إلى أنه تم بحث التكامل الصناعي مع مصر لتوفير الكثير من الخدمات.
وأضاف أن المملكة تعمل مع مصر على تطوير التعاون في رأس المال البشري، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكفاءات البشرية والكثير من الخبرات في القطاع الصناعي.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن هناك حرصا من القيادتين المصرية والسعودية على تعزيز التعاون، مؤكدا أنه تم عمل تحليل للمنتجات التي من الممكن أن تستوردها مصر من المملكة والعكس، بالإضافة إلى العمل على إقناع المستوردين بإعطاء أولوية للمنتج المصري والعكس.
وحول سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية الخطيرة على المنطقة وكيفية التنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، قال الخريف إن الاستقرار السياسي واستمرار النمو والتنمية في أي بلد هو الوسيلة الوحيدة لضمان هذا الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن مصر والسعودية تشهدان استمرار النمو في الناتج المحلي.
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