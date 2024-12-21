وزير الصناعة السعودي: نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن مصر والسعودية تربطهما علاقات متميزة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.

وقال الخريف – في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم، إن المملكة تتعاون مع مصر من أجل خلق المزيد من الفرص الوظيفية، لافتا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع مصر مؤخرا لتشجيع حماية الاستثمار.

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وأوضح أن استراتيجية السعودية الصناعية تهدف إلى أن تصبح شريكا مهما حول العالم، مشيرا إلى أنه تم بحث التكامل الصناعي مع مصر لتوفير الكثير من الخدمات.

وأضاف أن المملكة تعمل مع مصر على تطوير التعاون في رأس المال البشري، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكفاءات البشرية والكثير من الخبرات في القطاع الصناعي.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن هناك حرصا من القيادتين المصرية والسعودية على تعزيز التعاون، مؤكدا أنه تم عمل تحليل للمنتجات التي من الممكن أن تستوردها مصر من المملكة والعكس، بالإضافة إلى العمل على إقناع المستوردين بإعطاء أولوية للمنتج المصري والعكس.

وحول سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية الخطيرة على المنطقة وكيفية التنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، قال الخريف إن الاستقرار السياسي واستمرار النمو والتنمية في أي بلد هو الوسيلة الوحيدة لضمان هذا الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن مصر والسعودية تشهدان استمرار النمو في الناتج المحلي.