النمسا توافق على تقليل نسبة زيادة الأجور بـ136 شركة تعمل بصناعة المعادن جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الحكومة النمساوية على السماح لـ 136 شركة في مجال المعادن والتي تعاني من صعوبات اقتصادية ، بدفع زيادات سنوية أصغر في الأجور للعمال عن المفترضة مسبقا .
وقالت صحيفة” دي برسه” إنه تم إلغاء مفاوضات زيادة أجور عمال المعادن في خريف هذا العام وكانت نقابة العمال وأصحاب العمل قد توصلا إلى اتفاق للأجور لمدة عامين في العام الماضي.
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وأضافت الصحيفة أنه اعتبارًا من الأول من نوفمبر الماضي تمت زيادة الأجور والرواتب في صناعة المعادن بنسبة تتراوح بين 3.3 و4.8 بالمائة وكما هو الحال في العام السابق كان هناك شرط استثناء هذا العام للشركات التي تتنافس دوليا ولديها نسبة عالية من الموظفين.
وأوضحت أنه تم السماح لهذه الشركات بتخفيض زيادة الأجور بمقدار 0.75 إلى 1.5 نقطة مئوية.
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