النمسا توافق على تقليل نسبة زيادة الأجور بـ136 شركة تعمل بصناعة المعادن جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الحكومة النمساوية على السماح لـ 136 شركة في مجال المعادن والتي تعاني من صعوبات اقتصادية ، بدفع زيادات سنوية أصغر في الأجور للعمال عن المفترضة مسبقا .

وقالت صحيفة” دي برسه” إنه تم إلغاء مفاوضات زيادة أجور عمال المعادن في خريف هذا العام وكانت نقابة العمال وأصحاب العمل قد توصلا إلى اتفاق للأجور لمدة عامين في العام الماضي.

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وأضافت الصحيفة أنه اعتبارًا من الأول من نوفمبر الماضي تمت زيادة الأجور والرواتب في صناعة المعادن بنسبة تتراوح بين 3.3 و4.8 بالمائة وكما هو الحال في العام السابق كان هناك شرط استثناء هذا العام للشركات التي تتنافس دوليا ولديها نسبة عالية من الموظفين.

وأوضحت أنه تم السماح لهذه الشركات بتخفيض زيادة الأجور بمقدار 0.75 إلى 1.5 نقطة مئوية.